Власти Киева назвали число атакованных в городе АЗС с начала года

Киевская ГВА: В украинской столице с начала года атакованы 16 автозаправок

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, угроза дефицита горючего в городе пока отсутствует, пишет издание «Страна». Он отметил, что с начала 2026 года в Киеве уничтожено 16 автозаправочных станций.

Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и при объявлении тревоги спускаться в укрытия. По его словам, во время воздушной тревоги заправки обязаны закрываться, а персонал и клиенты – эвакуироваться.

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