В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Власти Киева назвали число атакованных в городе АЗС с начала года
Киевская ГВА: В украинской столице с начала года атакованы 16 автозаправок
В украинской столице с начала года повреждены 16 автозаправочных станций, заявил исполняющий обязанности главы Киевской городской военной администрации (ГВА) Андрей Ткачев.
По его словам, угроза дефицита горючего в городе пока отсутствует, пишет издание «Страна». Он отметил, что с начала 2026 года в Киеве уничтожено 16 автозаправочных станций.
Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и при объявлении тревоги спускаться в укрытия. По его словам, во время воздушной тревоги заправки обязаны закрываться, а персонал и клиенты – эвакуироваться.
Накануне операторы российских беспилотников поразили используемую украинскими военными автозаправочную станцию в Киеве.
Системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой регулярные удары по топливной инфраструктуре.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ