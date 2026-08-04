Стоимость дизельного топлива на Украине превысила два доллара за литр

Tекст: Ольга Иванова

Цены на автомобильное топливо на Украине резко пошли вверх, передает РИА «Новости».

Агентство РБК-Украина отмечает, что подорожание коснулось всех позиций. «По данным мониторинга в ведущих сетях… стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние десять дней изменились», – говорится в сообщении.

Наибольший рост показало дизельное топливо, литр премиальных марок которого подорожал почти до 96 гривен (2,14 доллара). Бензин сейчас стоит до 88,4 гривен (1,97 доллара) за литр. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен: дизель может достичь 100 гривен (2,23 доллара), а бензин – 95 гривен (2,12 доллара) за литр. Стоимость автогаза изменилась меньше всего, составив чуть более 44 гривен (0,98 доллара).

Подорожание связано с комплексом причин, включая конфликт на Ближнем Востоке и дефицит нефтеперерабатывающих мощностей в Европе. Украина импортирует готовые нефтепродукты по европейским ценам. Ранее топливо закупалось в Индии, России, Белоруссии, Казахстане и Турции, но теперь эти каналы закрыты, и горючее ввозят небольшими партиями из Румынии.

Ситуацию усложняет новое требование украинского законодательства о продаже топлива с содержанием биоэтанола не менее 10% с июля 2026 года. Главной проблемой остается логистика, особенно в прифронтовых зонах, где работают в основном мобильные заправки. Ожидается, что перебои с топливом продлятся до сентября. Некоторые сети АЗС уже ограничили продажу дизеля до 50-100 литров в одни руки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский топливный эксперт Дмитрий Леушкин предупредил о риске скорой остановки работы автозаправочных комплексов в стране.

Днем ранее сети АЗС на украинской территории ввели лимиты на продажу дизельного горючего водителям.

В конце июля стоимость бензина марки А-95 достигла отметки почти в 81 гривну за литр.