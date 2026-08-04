Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
«АвтоВАЗ» сообщил о добавлении Lada Largus в сервис подписки
«АвтоВАЗ» сообщил о расширении сервиса подписки моделью Lada Largus
«АвтоВАЗ» с сентября добавит возможность аренды по подписке автомобиля Lada Largus, а также позволит пользоваться сервисом юридическим лицам, сообщили в «АвтоВАЗ».
В сентябре 2026 года в сервисе появится Lada Largus. Он дополнит существующее предложение и позволит удовлетворить потребности новых категорий пользователей, передает РИА «Новости».
Помимо добавления новой модели, компания открывает доступ к сервису для юридических лиц. Для корпоративных клиентов разработан специальный формат договора, учитывающий специфику их работы.
Программа также продолжает географическую экспансию. На сегодняшний день оформить аренду по подписке можно в Москве и Петербурге. Вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин подчеркнул, что развитие сервиса продолжится за счет расширения модельного ряда, географии и списка доступных опций.
Весной текущего года российский автоконцерн запустил программу долгосрочной аренды машин с модели Lada Vesta.
Глава предприятия Максим Соколов анонсировал расширение этого сервиса на автомобили Largus и Granta.
Серийное производство пассажирских универсалов и коммерческих фургонов Lada Largus возобновилось на заводе в Ижевске в 2024 году.