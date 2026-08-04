Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
ВС России поразили используемую ВСУ транспортную и энергетическую инфраструктуру
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам.
Кроме того удары наносились по местам производства и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиабомб и 753 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 823 беспилотника, 669 ЗРК, 30 425 танков и других бронемашин, 1 768 боевых машин РСЗО, 36 032 орудия полевой артиллерии и минометов, 68 294 единицы спецтехники.
Ранее во вторник «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области.
Накануне ВС России поразили используемые ВСУ логистические центры.
В минувшие выходные Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины.