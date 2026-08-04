Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.0 комментариев
Пассажирка московского автобуса получила срок за нападение на контролера
Москвичку приговорили к двум годам колонии за нападение на контролера в автобусе
Нагатинский районный суд Москвы приговорил безбилетную пассажирку автобуса к двум годам лишения свободы за применение насилия к проверяющему билеты.
Женщина нанесла побои сотруднику ГКУ «Организатор перевозок» во время проверки оплаты проезда, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в одном из столичных автобусов.
«В салоне автобуса контролер выявил пассажирку, которая не оплатила проезд. Женщина повела себя грубо по отношению к контролеру ГКУ «Организатор перевозок», несколько раз ударила его кулаком по голове и попыталась скрыться», – рассказали в ведомстве. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 318 УК РФ.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов напомнил, что контролеры являются должностными лицами.
Он призвал пассажиров оплачивать проезд при входе и подчеркнул, что любые противоправные действия в отношении проверяющих влекут за собой наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
В ведомстве добавили, что это уже второй реальный срок за нападение на контролера в 2026 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле двое иностранцев избили женщину-контролера в столичном автобусе на Новослободской улице. В мае заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о пятнадцати осужденных на реальные сроки за нападения на проверяющих.
В прошлом году суд назначил два года условно агрессивному безбилетнику за применение силы к инспекторам.