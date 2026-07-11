  • Новость часаРоссийские войска поразили три украинских порта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    Табачным компаниям запретят в России скрывать состав сигарет
    Минобороны назвало пораженные в Киеве предприятия ВПК
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    Минобороны Румынии заявило об уничтожении пяти морских дронов
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    15 комментариев
    11 июля 2026, 09:59 • Новости дня

    Иностранцы напали на женщину-контролера в московском автобусе

    Tекст: Мария Иванова

    Проверка билетов в столичном автобусе обернулась избиением женщины-контролера и вступившегося за нее пассажира, после чего нападавшие попытались сбежать за границу.

    Инцидент произошел в общественном транспорте на Новослободской улице, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Мои коллеги из столичной полиции задержали двух иностранцев, подозреваемых в хулиганских действиях по отношению к женщине-контролеру и попытавшемуся ей помочь пассажиру», – заявила она.

    По данным следствия, 28-летняя сотрудница выявила безбилетника, который попытался покинуть салон. В этот момент с остановки забежал другой мужчина и ударил женщину по затылку. Затем злоумышленник избил пассажира, пришедшего на помощь контролеру, после чего оба нарушителя скрылись.

    В результате происшествия проверяющая получила телесные повреждения. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет.

    Молодых людей задержали в Оренбургской области при попытке покинуть территорию России. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние три года 15 безбилетников получили реальные сроки за нападения на контролеров в столичном транспорте.

    В феврале число подобных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд.

    В ноябре прошлого года суд назначил пассажиру автобуса два года условного лишения свободы за применение силы к инспекторам.

    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

    Комментарии (41)
    10 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты

    Арестованную за порнографию Диану Шурыгину заставили мыть туалеты в СИЗО

    Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Оказавшись в следственном изоляторе за нарушение условий домашнего ареста, скандально известная блогерша Диана Шурыгина вынуждена выполнять самую грязную работу по требованию сокамерниц, пишут СМИ.

    В женском изоляторе «Печатники» Диана Шурыгина вынуждена мыть полы и туалеты, передает Telegram-канал SHOT.

    Соседки по камере узнали скандальную блогершу и заставили ее заниматься уборкой. Вместе с ней содержатся женщины, задержанные за мошенничество, хулиганство и преступления с наркотиками.

    Из доступных развлечений у Шурыгиной остались прогулки, спортзал, библиотека и мастерские по рукоделию. При поступлении в СИЗО с девушкой сразу начал работать психолог.

    Изначально суд отправил Шурыгину под домашний арест, однако она нарушила правила и вышла в Сеть.

    Перед задержанием блогерша, по версии следствия, вербовала россиянок для порностудий, а узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать на Бали. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Троицкий районный суд Москвы перевел Диану Шурыгину из-под домашнего ареста в следственный изолятор.

    В середине июня девушку обвинили в незаконном обороте порнографических материалов. Во время нахождения дома суд строго запретил подозреваемой пользоваться интернетом.

    Комментарии (8)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков

    Политолог Лизан: СБУ показала силу львовским бунтовщикам

    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Всех участников стычки с ТЦК во Львове спецслужбы взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они наверняка будут отправлены на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее сообщалось, что активистов бунта правоохранители задержали и заставили кричать «Слава ТЦК!».

    «Извинения участников бунта после поимки и давления со стороны силовиков – это пока единственно возможный сценарий развития таких локальных акций неповиновения на Украине. Власти показали силу, мятежники согласились, по крайней мере – на словах», – отметил политолог Иван Лизан.

    Спикер обратил внимание на то, что силовики разрешили ситуацию в свою пользу, не прибегая к возбуждению уголовных или административных дел. «Если выбирать между судебными и внесудебными расправами – украинские региональные и центральные власти прибегнут скорее ко второму варианту», – подчеркнул собеседник.

    «Для усмирения волнений даже не обязательно привлекать правоохранительные органы – достаточно вызвать сотрудников парамилитарных военизированных формирований. При этом, уверен, всех участников стычки военные и спецслужбы уже взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они будут призваны на фронт», – продолжил эксперт.

    «Ранее подобные бунты происходили в ряде других крупных городов Украины, например, в Одессе. Но они не вызывали эффекта домино, заканчиваясь ничем. Сотрудники СБУ приходили по отдельности к зачинщикам и некоторым рядовым участникам, после чего те «признавали свою вину и неправоту», – напомнил он.

    «Каждый из «правоверных майдановцев» сам не хочет идти на фронт. Он уверен, что мобилизация не должна коснуться его лично. При этом все они вместе по-прежнему намерены «победить Россию». Таков доминирующий нарратив, и я не вижу перспектив его изменения», – признался политолог.

    «Ситуация не улучшится, пока Зеленского не сменит другой деятель, имеющий контракт с Западом, который предполагает стремление к прекращению боевых действий. Если этот политик будет еще и чуть более гуманным, то, возможно, приостановит работу «людоловов» на Украине», – пояснил Лизан.

    Ранее стало известно, что участников масштабного конфликта с сотрудниками военкомата во Львове вынудили публично извиняться, сообщает издание «Страна.ua». Судя по выложенному видео, около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!».

    Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти служить в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ, сейчас находится в отпуске, но скоро вернется на фронт.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что волнения во Львове начались с задержания в среду вечером в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и затем силой затащили в микроавтобус (в народе – «бусик», отсюда термин «бусификация»). Это возмутило прохожих, и на месте начала стремительно собираться толпа.

    По оценкам прокуратуры, около 200 человек заблокировали проезжую часть, окружили группу оповещения ТЦК и начали скандировать лозунги. Затем они перевернули микроавтобус с сотрудниками военкомата. Жители близлежащих многоэтажек снимали происходящее с балконов, поддерживая протестующих одобрительными возгласами.

    Толпа окружила одного из военкомов и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки: толпа нанесла тяжелые травмы головы одному из полицейских. Навести порядок силовикам удалось только ближе к трем часам ночи. По некоторым данным, всего в беспорядках участвовало около тысячи человек.

    Видео бунта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (15)
    10 июля 2026, 22:13 • Новости дня
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы России и США готовили совместную ликвидацию террориста Усамы бен Ладена по договоренности президентов двух стран, рассказал помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Российская сторона полностью выполнила свою часть секретных договоренностей между президентами двух стран, передают «Вести». Американские коллеги поступили иначе.

    «Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен», – рассказал Патрушев.

    Согласно плану, Вашингтон должен был нанести точечный удар по переданным координатам, однако операция сорвалась.

    Впоследствии руководство американской разведки так и не смогло внятно объяснить причины своего бездействия. Патрушев добавил, что террорист долгое время являлся агентом западных спецслужб.

    США приняли решение о ликвидации боевика лишь тогда, когда его фигура начала компрометировать их собственную деятельность. В итоге лидер запрещенной террористической организации «Аль-Каида» был уничтожен в мае 2011 года на территории Пакистана. Американскому спецназу потребовалось на это 38 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль в 2021 году подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске. Через год ФСБ опровергла получение информации от США о «терактах» в России. В 2024 году бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».


    Комментарии (5)
    10 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Российские военные разгромили боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские десантники успешно отразили нападение украинских наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметами, в Запорожской области.

    Операторы ударных беспилотников Ивановского соединения ВДВ пресекли попытку прорыва роботов противника на Ореховском направлении, пишет «Российская газета». Как уточнили в Министерстве обороны, боевую задачу выполнили расчеты дронов 299-го гвардейского парашютно-десантного полка.

    Воздушная разведка своевременно обнаружила движение роботизированных платформ к передовым позициям российских войск. Два украинских комплекса продвигались вдоль лесопосадки, ведя прицельный огонь по десантникам.

    Получив данные о координатах целей от разведчиков, операторы ударных беспилотников оперативно нанесли точные удары. В результате слаженных действий наземные роботы противника были полностью уничтожены.

    Ранее операторы ударных беспилотников группировки «Днепр» зачистили около 20 блиндажей противника под Ореховом.

    В прошлом месяце российские военные ликвидировали наземные робототехнические комплексы украинских формирований на донбасском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское руководство обсуждает частичную замену личного состава на линии боевого соприкосновения боевыми роботами.

    Комментарии (7)
    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Россия нанесла удары по военным объектам Украины. Сводка на 10 июля

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

    Комментарии (7)
    10 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена оставлять без внимания преступления неонацистов и акты вандализма на советских воинских захоронениях, в том числе недавний инцидент в Нидерландах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что подобные действия являются прямым следствием политики Запада, передает ТАСС.

    «Мы это очередное преступление не забудем и замолчать не позволим», – заявила дипломат. Она добавила, что посольство России в Нидерландах в ближайшее время даст официальный комментарий по поводу случившегося.

    По словам представителя ведомства, ответственность за такие преступления полностью лежит на западных государствах. Захарова отметила, что многолетнее поощрение неонацистских настроений, как на Украине, так и в самих странах Запада, приводит к подобным актам вандализма.

    Напомним, неизвестные вандалы испортили надгробия на советском военном кладбище Эревелд в Нидерландах. Ранее Захарова заявила об усилении кампании по уничтожению мемориального наследия в ряде европейских стран.

    В мае злоумышленники повредили захоронения красноармейцев на Центральном кладбище Вены.

    Комментарии (6)
    10 июля 2026, 18:05 • Новости дня
    Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей
    Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей
    @ Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заводить ребенка как можно раньше – чтобы минимизировать возрастной разрыв? Или повременить, пожить для себя и обрести финансовую стабильность? Москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какой возраст считают оптимальным для рождения детей и какие материальные условия для этого необходимы.

    Бесспорным фаворитом в опросе стал возраст – 30 лет. Одна из горожанок поделилась, что родила именно в 30 и считает этот возраст оптимальным. Ее поддержал мужчина, добавив, что отцу также должно быть не менее 30 лет: «К этому времени мужчины приобретают жизненный опыт, которым уже могут поделиться с ребенком».

    Молодежь вторит: «В 20 лет детей не хочется, а в 30 – думаешь, что уже можно». Однако небольшой разброс во мнениях все же есть. Некоторые называют более поздний возраст: «Детей надо заводить в 30 или даже в 35 лет. В это время у женщины появляется больше осознанности», – детализирует москвичка. Другая респондентка видит временной люфт шире: «У потенциальных родителей есть время пожить для себя до 25 лет и после 40 лет».

    Впрочем, находятся и те, кто считает цифры в паспорте лишь условностью. «Для рождения детей пригоден любой возраст, главное – желание», – уверен один из опрошенных. Другой респондент подчеркивает: «Чем меньше возрастной разрыв между родителями и детьми, тем лучше».

    Что касается необходимых благ, то здесь мнения разделились. Одни называют конкретные условия: «Должна быть квартира и в целом определенный уровень достатка. Значение зависит от города проживания», – поясняет респондент. Также среди необходимого называли образование, здоровье, положение в обществе и поддержку близких.

    Другие же придерживаются противоположной точки зрения. «Если думать о благах, то детей можно так и не завести», – возражает мужчина. Молодой человек соглашается: «Наши родители, по сути, ничего не имели и заводили детей. Растить детей можно в любом возрасте и при любых доходах. Все остальное – просто отговорки».

    Ранее москвичи в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвали главные темы для обсуждения с партнером до брака.

    Комментарии (7)
    10 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов именем политика Бориса Надеждина.

    В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

    «Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

    Кроме того, политик распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, политике государства и избирательной системе. Также он призывал граждан к участию в несогласованных акциях протеста и пикетах.

    В июле прошлого года суд отказал признанному банкротом политику в сохранении личного автомобиля. В 2024 году Верховный суд России отклонил иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии.

    В феврале текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов еще трех российских политических деятелей.

    Комментарии (20)
    10 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор
    Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время полета самолета авиакомпании Ryanair в результате повреждения иллюминатора оторвавшимся куском двигателя непристегнутого пассажира почти полностью вытянуло наружу.

    «Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали», – рассказала одна из очевидиц, передает РИА «Новости».

    По ее словам, после разгерметизации борт начал стремительно терять высоту, среди пассажиров началась паника. Бортпроводники пребывали в состоянии шока и не могли успокоить людей ни на одном из языков. Пилоты, вероятно, пытались связаться с диспетчерами, однако пассажиры не получали никакой информации о происходящем.

    Пострадавшему мужчине оказали первую помощь летевшие этим же рейсом врачи. Впоследствии лайнер экстренно вернулся в греческие Салоники, а один из пассажиров был госпитализирован.

    Напомним, самолет авиакомпании Ryanair экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поврежденного куском двигателя иллюминатора.

    Несколькими днями ранее в Бишкеке пассажирский борт завалился на бок при взлете из-за поломки заднего шасси.

    В начале 2024 года лайнер Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в американском Портленде по причине вылетевшего в полете окна.

    Видео инцидента смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

    Комментарии (5)
    10 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет России на экспорт дизельного топлива может оказать заметное влияние на мировой рынок нефтепродуктов. По оценкам аналитиков, ограничения способны усилить дефицит предложения и поддержать рост цен на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

    Решение Москвы пришлось на непростой период для мирового энергетического рынка, пишет FT. Опасения вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива, а также ограничения на экспорт иранской нефти. В связи с тем, что геополитический кризис на Ближнем Востоке остается неурегулированным, российский запрет может иметь серьезные последствия для международного рынка.

    Россия является вторым крупнейшим мировым экспортером дизельного топлива после США. Основными покупателями российского дизеля остаются Турция и Бразилия. Аналитики считают, что сокращение российских поставок вынудит импортеров активнее конкурировать за поставки топлива из США, стран Ближнего Востока и Индии.

    Введенный запрет также способен придать дополнительный импульс росту мировых цен на дизельное топливо, отмечает издание. Согласно последним данным торгов, стоимость топлива в Европе вплотную приблизилась к отметке 135 долларов за баррель.

    Напомним, правительство России запретило производителям экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак объяснил эту меру необходимостью стабилизации внутреннего рынка.

    До введения ограничений на долю страны приходилось около 11% мировых поставок этого горючего.

    Комментарии (9)
    10 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Минобороны Румынии заявило об уничтожении пяти морских дронов
    Минобороны Румынии заявило об уничтожении пяти морских дронов
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены пять морских дронов, сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

    Мируцэ уточнил, что четыре инцидента произошли до подрыва беспилотника в порту Констанца, а один – после него, передает РИА «Новости».

    «Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие – нет», – заявил глава оборонного ведомства.

    Отвечая на вопрос о бездействии военных кораблей во время взрыва в Констанце, Мируцэ пояснил, что в мирное время охрана порта не входит в обязанности армии. Вооруженные силы привлекаются к подобным операциям исключительно по запросу компетентных государственных структур.

    Ранее Бухарест потребовал внедрить систему автоматического подрыва в украинские морские беспилотники. Взорвавшийся в порту Констанцы дрон принадлежал Вооруженным силам Украины.

    Этот аппарат входил в группу из пяти беспилотников.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Авиаударом разрушено здание одного из силовых ведомств Украины в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе воздушной атаки на Запорожье разрушен административный объект, предположительно принадлежащий одному из силовых министерств.

    Представители местных властей подтвердили факт атаки и сообщили о нанесенном инфраструктуре ущербе, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В результате авиаудара оказалось разрушено административное здание. Согласно одной из версий, поражено здание силового министерства.

    В конце июня здание Запорожской областной военной администрации подверглось удару беспилотника.

    Через несколько дней российские военные нанесли удары управляемыми авиабомбами по крупным складам ВСУ в этом городе.

    Позже Министерство обороны России отчиталось о поражении местной нефтебазы дронами-камикадзе.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Для ликвидации возгорания после налета украинских беспилотников задействовали специальный железнодорожный состав с достаточным запасом пены.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о прибытии спецтехники для борьбы с огнем.

    «В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд», – написал глава региона в канале в Max.

    Политик подчеркнул, что запасов пены для тушения полностью хватает. Подобная мера позволит минимизировать выбросы вредных веществ и существенно снизить экологический ущерб от происшествия.

    Ранее на территориях города, которые пострадали от массированного налета украинских беспилотников, был введен режим чрезвычайной ситуации.

    В пятницу спасатели вывезли людей из опасной зоны в районе морского порта.

    Несколькими днями ранее российские военные пресекли массированную атаку беспилотников на Ростовскую область.

    В конце мая на территории порта Таганрога из-за удара дрона загорелись топливный резервуар и танкер.

    Комментарии (6)
    10 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Чешский дипломат спрогнозировал бегство Зеленского с Украины из-за проблем Киева

    Чешский дипломат Друлак спрогнозировал бегство Зеленского с Украины

    Чешский дипломат спрогнозировал бегство Зеленского с Украины из-за проблем Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Утрата важного логистического узла в Донбассе – Константиновки – и нарастающий конфликт с Варшавой способны спровоцировать поспешный отъезд главы киевского режима за границу.

    Тяжелое положение украинских войск и разногласия с польскими властями могут вынудить лидера страны бежать, передает РИА «Новости». Таким мнением поделился чешский экс-дипломат Петр Друлак в материале для Сasopis argument.

    «Пока откровенной вражде между Польшей и Украиной препятствует наличие общего врага. Но счет идет на месяцы. Скорее всего, он сбежит», – говорится в публикации.

    Позиции Киева заметно пошатнулись после недавнего освобождения Константиновки российскими военными. Однако вместо попыток стабилизировать обстановку происходит дальнейшее обострение отношений с Польшей.

    Подобный дипломатический кризис ставит под угрозу будущую военную поддержку со стороны Варшавы.

    Третьего июля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном переходе Константиновки под контроль российских сил.

    Глава государства назвал это важнейшим шагом к освобождению всей территории республики. Успешная операция открывает прямую дорогу для наступления на Славянск и Краматорск.

    Ранее этот населенный пункт служил ключевым логистическим центром для украинской армии. Через него осуществлялось основное снабжение и ротация подразделений противника в краматорско-славянской агломерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска полностью освободили Константиновку.

    После взятия этого крупнейшего логистического центра армия России вышла на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.

    В ходе боев за данный населенный пункт украинские войска потеряли более 13,5 тысячи военнослужащих.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Украинские дезертиры подорвались на собственных минах под Волчанском
    Минюст внес песню «Россия для кавказцев» в список экстремистских материалов
    МВД раскрыло девять признаков мошенничества при снятии наличных

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины

    В субботу отмечается годовщина Волынской резни, жертвами которой стали 100 тыс. человек. Но Украина это преступление бандеровцев не признает, что привело к серьезному конфликту Киева с Варшавой и даже вывело его на европейский уровень: Брюссель впервые в своей резолюции осудил украинских националистов. По мнению экспертов, в ЕС понимают: через годы почитающая бандеровцев Украина станет угрозой не только для Польши, но и для всего Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации