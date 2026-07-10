Эвакуированным жителям Таганрога сообщили сроки возвращения домой

Эвакуированным жителям Таганрога разрешили вернуться домой через несколько дней

Tекст: Денис Тельманов

Из-за утренней атаки украинских беспилотников на территории морского порта произошло возгорание, передает РИА «Новости».

В районе инцидента локально введен режим чрезвычайной ситуации, при этом предварительно обошлось без пострадавших. Спасатели вывезли людей из опасной зоны.

В пункте временного размещения сейчас находятся 44 человека, среди которых семеро детей. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к горожанам с просьбой проявить терпение.

«Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС», – написал руководитель региона.

По его словам, горожанам придется подождать несколько дней перед возвращением, а всем нуждающимся обязательно предоставят гостиницу. Сотрудники местной администрации проводят повторный обход жилого сектора для проверки пустующих зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таганрога организовали вывоз людей из зоны чрезвычайной ситуации.

В конце мая на территории городского порта после атаки беспилотников загорелись топливный резервуар и танкер.

Весной в результате налета украинских дронов в городе пострадали десятки частных и многоквартирных домов.