США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.0 комментариев
Эвакуированным жителям Таганрога сообщили сроки возвращения домой
Эвакуированным жителям Таганрога разрешили вернуться домой через несколько дней
Покинувшие зону локальной чрезвычайной ситуации горожане смогут вернуться в свои квартиры через несколько дней, а нуждающимся предоставят номера в безопасных гостиницах.
Из-за утренней атаки украинских беспилотников на территории морского порта произошло возгорание, передает РИА «Новости».
В районе инцидента локально введен режим чрезвычайной ситуации, при этом предварительно обошлось без пострадавших. Спасатели вывезли людей из опасной зоны.
В пункте временного размещения сейчас находятся 44 человека, среди которых семеро детей. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к горожанам с просьбой проявить терпение.
«Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС», – написал руководитель региона.
По его словам, горожанам придется подождать несколько дней перед возвращением, а всем нуждающимся обязательно предоставят гостиницу. Сотрудники местной администрации проводят повторный обход жилого сектора для проверки пустующих зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таганрога организовали вывоз людей из зоны чрезвычайной ситуации.
В конце мая на территории городского порта после атаки беспилотников загорелись топливный резервуар и танкер.
Весной в результате налета украинских дронов в городе пострадали десятки частных и многоквартирных домов.