Беременная жительница Владивостока выжила после падения с седьмого этажа

Беременная выжила после падения с седьмого этажа во Владивостоке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Беременная женщина выжила, упав с седьмого этажа во Владивостоке. 28-летняя женщина ночью решила протереть окно, встала на подоконник, поскользнулась и упала спиной вниз, уточняет Минздрав региона. На крик прибежала соседка, которая вызвала скорую помощь в половине третьего ночи по местному времени.

Реанимационная бригада прибыла на место происшествия через девять минут. Медики обнаружили у пострадавшей множественные ссадины грудной клетки и болезненность живота, ввели обезболивающее, наложили воротник Шанца и шину, после чего доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

«Во Владивостоке произошел... по-настоящему удивительный случай: 28-летняя женщина, находившаяся на 30-й неделе беременности, выжила после падения с седьмого этажа и получила лишь ушибы... Ультразвуковое исследование показало, что состояние плода удовлетворительное, а его жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказали в ведомстве.

Представитель министерства добавил, что у пациентки не обнаружили ни одного перелома, диагностировав только ушибы мягких тканей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая пятилетний мальчик остался жив после падения из окна девятого этажа в Москве. В середине того же месяца в Ивановской области врачи госпитализировали выпавшего с пятого этажа двухлетнего малыша.

А в начале мая на столичной Чертановской улице шестилетний ребенок упал с открытого балкона пятого этажа.