Эксперт разъяснил правила спасения утопающих

Спасатель Микрюков заявил о запрете на контакт при спасении утопающих

Tекст: Тимур Шайдуллин

Утопление не всегда сопровождается попаданием воды в дыхательные пути, заявил начальник спасательного отряда на воде Челябинской городской спасательной службы Дмитрий Микрюков. Он рассказал «Газете.Ru», как правильно действовать в критической ситуации.

«Например, человек, не умея плавать, теряет дно под ногами и входит в процесс утопления. Он рефлекторно закрывает рот и задерживает дыхание – вода не попадает в дыхательные пути, и патологическое состояние не развивается. Если его быстро заметили и спасли, то беды удалось избежать. Тонул, но не утонул», – объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что при попадании воды в дыхательные пути человек теряет контроль над собой и может утопить спасателя. В таких случаях помощь должна оказываться исключительно с использованием спасательных средств или подручных предметов. Задача помогающего – подать тонущему предмет, который удержит его на плаву, избегая прямого контакта.

Если человек в воде еще дышит и зовет на помощь, он способен выполнять команды и не представляет угрозы. Однако и в этой ситуации спасателям рекомендуется использовать подручные средства для собственной безопасности, добавил Микрюков. Людям, не умеющим плавать, нужно привлекать внимание окружающих и вызывать экстренные службы.

После извлечения пострадавшего на берег, если он дышит, его следует перевернуть на бок для предотвращения западения языка. При отсутствии сознания и дыхания надо немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию, не тратя время на попытки удалить воду из дыхательных путей.

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