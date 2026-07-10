Мирошник сообщил о массированных ударах ВСУ по Херсонщине

Tекст: Денис Тельманов

Украинские вооруженные силы выпустили не менее 6,5 тыс. боеприпасов по гражданским объектам Херсонской области только в июне 2026 года, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Только в июне текущего года по гражданским объектам области было выпушено не менее 6,5 тыс. боеприпасов различных модификаций и калибров. Однако сейчас в этом списке все больше фиксируется ударных дронов большого и малого радиусов действия, которые атакуют гражданское население», – заявил дипломат.

Заявление прозвучало в ходе международного онлайн-телемоста, посвященного преступлениям киевского режима и террору в отношении мирного населения Херсонской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол по особым поручениям МИД России заявил о переходе террористической войны Киева против мирных жителей в новую фазу.

В середине июня украинские беспилотники практически полностью уничтожили село Покровка в Херсонской области.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о гибели 38 гражданских лиц от ударов ВСУ за последнюю неделю.