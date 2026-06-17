Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.88 комментариев
Дроны ВСУ сожгли село и заповедный лес в Херсонской области
Мирошник сообщил об уничтожении села Покровка и заповедного леса дронами ВСУ
Украина почти полностью уничтожила село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости, сообщил местный житель, слова которого передал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет», – рассказал мужчина, передает РИА «Новости».
Сначала украинские войска нанесли удары по социальным объектам: пекарне, школе и сельсовету. Затем атакам подверглись дома мирных жителей. Беспилотники сбрасывали зажигательные смеси, из-за чего богатые грибные леса вокруг населенного пункта почти полностью выгорели.
В результате атак пострадали и частные домовладения. Рассказавший об этом местный житель получил тяжелое ранение, потерял дом и сейчас находится в пансионате для временно перемещенных лиц. В Покровке, по его оценкам, осталось около десяти человек, включая раненых, которые не могут покинуть село из-за постоянных обстрелов дорог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели 43 мирных жителей от атак украинских военных за одну неделю.
В конце мая беспилотники ВСУ атаковали жилые постройки и инфраструктуру в Каховском округе Херсонской области.
В середине мая в Алешках в результате удара дрона погиб сотрудник коммунальной службы.