Суд арестовал готовивших теракты в Крыму агентов Киева

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанные в Севастополе агенты Киева, собиравшие разведданные о российских войсках и планировавшие теракты, арестованы на два месяца, пояснили в спецслужбе, передает РИА «Новости».

На начальном этапе сотрудничества подозреваемые собирали информацию о подразделениях Вооруженных сил России в Крыму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили покушение на руководителя одного из новых российских регионов.

Задержанные также готовили теракты на критической инфраструктуре региона.

Месяцем ранее силовики задержали на полуострове двух собиравших данные о военных объектах украинских агентов.