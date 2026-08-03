В Эстонии тянут руки к шедевру русского православия

Tекст: Никита Демьянов

Атаки на Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ), относящуюся к Московскому патриархату, идут в Эстонии еще с 2024 года. Сначала был депортирован глава церкви, митрополит Евгений - за то, что отказался однозначно осудить проходящую на Украине спецоперацию. Затем церкви выставили требование полностью оборвать каноническое общение с Москвой и перейти под управление Вселенской церкви в Константинополе. Аналогичные требования были выставлены и Успенскому женскому монастырю в Пюхтице, имеющему статус ставропигиального, то есть подчиненному непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.

Для продавливания этих ультиматумов эстонский парламент принял закон, по которому «действующие в Эстонии церкви, монастыри или другие религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, представляющим угрозу для государства». Этот документ прямо направлен против православной церкви, так как именно Московский патриархат в 2024 году был признан в Эстонии «угрозой».

Тем не менее, церкви удалось добиться отсрочки – благодаря президенту Алару Карису. Он нашел закон, направленный против православной церкви, антиконституционным и дважды отказался его подписывать.

Этот конфликт поступил на рассмотрение Государственного суда Эстонии. Там 8 июня 2026-го признали поправки, обязывающие церковь разорвать связи с Московским патриархатом, «законными». А 7 июля МВД страны выставило Эстонской православной христианской церкви требование – в течение шести месяцев провести избрание нового митрополита и осуществить полный разрыв с патриархом Кириллом. В противном случае ведомство инициирует процедуру принудительного прекращения деятельности церкви.

При этом правящие националисты настаивают, что еще до истечения шестимесячного срока надо надавить на церковь, чтобы подвигнуть ее в сторону «благоразумия». Предлагается использовать главную уязвимость ЭПХЦ – ее храмы и приходские помещения юридически принадлежат эстонскому государству, которое сдает их церкви в аренду. Поэтому праворадикальные круги выдвинули идею: для начала разорвать договор аренды на главный из храмов ЭПХЦ – кафедральный собор во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского.

Этот великолепный храм был построен при Российской империи – в память о спасении императора Александра III и царской семьи в железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 года.

В создании собора участвовали лучшие мастера. Храм был торжественно освящен 30 апреля 1900 года епископом Рижским и Митавским Агафангелом (Преображенским). В освящении участвовал великий святой земли русской – протоиерей Иоанн Кронштадтский.

Собор уже много десятилетий вызывает неприязнь эстонских националистов. После того, как Эстония после революции 1917 года стала независимым государством, в 1920-30-е уже звучали предложения о сносе церкви, которую провозгласили «символом русификации» и «памятником русского насилия». Был даже начат сбор средств на снос храма, но это вызвало возмущение православных верующих, и Рийгикогу (парламент) не одобрил соответствующего законопроекта. Вместо этого из собора вытеснили русскую паству и передали храм, который отныне стал называться просто Александровским, эстонским православным.

Русские верующие вновь получили собор в 1945-м. Уже в 60-х советские власти намеревались переделать Александро-Невский собор в планетарий, но его спасло заступничество тогдашнего епископа Таллинского – будущего патриарха Алексия II.

В 1995 году власти восстановленной Эстонской Республики внесли Александро-Невский собор в регистр исторических памятников. И тем не менее его по-прежнему ненавидят националисты, видящие в нем «наследие оккупации».

После того, как встал вопрос о запрете православной церкви, многие увидели в этом и повод заодно разобраться с ненавистным храмом. Было запущено широкое обсуждение, которое инициировал министр внутренних дел Игорь Таро – по его словам, настал момент определиться с будущей судьбой собора. Зазвучали предложения одно другого циничнее. Так, историк Лаури Вахтре, член правой партии «Отечество», предложил выставить здание на продажу.

Основатель праворадикальной партии EKRE Март Хельме заявил: «Еще в советское время (в ту пору Хельме был редактором коммунистического журнала Pioneer – прим. ВЗГЛЯД) я был убежден, что этому символу русификации и российского господства, расположенному прямо напротив нашего парламента, то есть в непосредственной близости от здания, представляющего наше государство, здесь не место!

Эту церковь нужно демонтировать. Не разрушить, а именно демонтировать! И возвести заново, например, на территории Пюхтицкого монастыря, где ее смогут посещать православные верующие».

Также звучали предложения переделать храм под «музей русификации» или «музей религии». Более того, уже ведутся споры на тему того, на баланс какого учреждения поставить этот «музей».

Наконец, некоторые хотели бы отдать Александро-Невский собор карликовой Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), существующей под крышей Константинополя. Прихожанами ЭАПЦ являются этнические эстонцы и к Москве она относится резко враждебно. Сторонники этого шага ссылаются на прецедент 1936 года, когда из этого храма уже изгоняли русскую паству.

Глава МВД Эстонии Игорь Таро считает, что для начала нужно изгнать из храма Эстонскую православную христианскую церковь. Министр решил возложить эту грязную работу на самоуправление Таллина, которое формально является владельцем собора.

Таро призвал муниципалитет расторгнуть заключенный в 2005 году бессрочный договор аренды на храмовое здание. «В данный момент, согласно арендному договору, этот собор фактически является резиденцией патриарха Кирилла, который поддерживает агрессию России в Украине. Я считаю, что этот собор должен перестать быть его официальной резиденцией», – сказал Таро.

Однако представителям городских властей явно не понравилось, что на них пытаются возложить ответственность за столь щекотливое дело. Мэр Таллина Пеэтер Раудсепп сообщил, что намерен выяснить стратегию правительства относительно расторжения договора аренды помещений Александро-Невского собора – но сам он резких движений предпринимать явно не желает. «Если государство сейчас разрешает этой организации (ЭПХЦ – прим. ВЗГЛЯД) действовать в Эстонии, у нас нет юридически корректной причины, чтобы завершать этот договор», – сказал вице-мэр Таллина Тийт Терик (Центристская партия).

За «центристов» голосуют, главным образом, русские граждане Эстонии – и они не простят Центристской партии, если та сдаст собор националистам. Впрочем, и сами «центристы» хотят бороться за этот храм, так как многие из них являются его прихожанами.

Видный представитель Центристской партии, депутат парламента Александр Чаплыгин подчеркивает: «Все это мы уже проходили после 1917 года. Тогда большевики объявили религию опиумом для народа и начали массово закрывать церкви, присваивая накопленное веками церковное имущество. И вот сегодня новые комиссары пытаются доделать то, чего не смогли добиться большевики».

По словам присяжного адвоката Артура Князева, представляющего интересы Эстонской православной христианской церкви, никаких юридических оснований для расторжения договора аренды Александро-Невского собора нет. Тем не менее, он уверен, что эстонские власти ни перед чем не остановятся. «Они собираются двигаться в направлении принудительного прекращения деятельности этих юридических лиц (православных общин ЭПХЦ – прим. ВЗГЛЯД). Что приведет к тому же итогу – этих договоров (об аренде храмов – прим. ВЗГЛЯД) больше не будет», – полагает юрист.

Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии тоже считает, что Александро-Невский собор могут отнять у православной церкви в любой момент.

«В Эстонии объявлен крестовый поход против православия московского образца. Градус ожесточения в отношении русских, православных достиг невиданного прежде градуса – доказательством чему стала история с человеконенавистнической рекламой «жареного лука». – сказал Рева газете ВЗГЛЯД. – Ну а после отъема здания может последовать целый набор вариантов, причем нельзя исключать и сноса».

Однако скорее всего, считает Рева, собор передадут Константинопольскому патриархату, после чего храм, вероятно, лишится привычного имени – в глазах современного эстонского государства Александр Невский тоже является «русским оккупантом». «Единственное, что останавливает пока власти – страх того, что эстонские русские выйдут на защиту своей святыни. Возмущение в русской среде накатом на церковь царит немалое и власти побаиваются», – резюмирует политолог.