Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.20 комментариев
Российский дипломат изложил МИД Швеции позицию Москвы по ударам ВСУ
Временный поверенный в делах России разъяснил в МИД Швеции позицию Москвы в связи с ударами ВСУ по мирным объектам на территории России.
В понедельник временный поверенный в делах России посетил шведское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обозначил отношение Москвы к обстрелам ВСУ мирных объектов на территории России, передает РИА «Новости».
В российском посольстве в Стокгольме прокомментировали прошедшую встречу. «Изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации», – уточнили в дипломатическом представительстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского временного поверенного из-за украинских событий. В прошлом месяце МИД России выразил протест послу Швеции после атаки беспилотников на дипмиссию в Стокгольме.
Российские дипломаты сообщили об отсутствии результатов расследования этих инцидентов со стороны местных властей.