Российский дипломат изложил МИД Швеции позицию Москвы по ударам ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

В понедельник временный поверенный в делах России посетил шведское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обозначил отношение Москвы к обстрелам ВСУ мирных объектов на территории России, передает РИА «Новости».

В российском посольстве в Стокгольме прокомментировали прошедшую встречу. «Изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации», – уточнили в дипломатическом представительстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского временного поверенного из-за украинских событий. В прошлом месяце МИД России выразил протест послу Швеции после атаки беспилотников на дипмиссию в Стокгольме.

Российские дипломаты сообщили об отсутствии результатов расследования этих инцидентов со стороны местных властей.