Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Депутат Рады Костенко назвал причину назначения Умерова в Совбез Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ради официального статуса на переговорах с Россией, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«Я думаю, ему таким образом дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности. Он будет дальше заниматься [переговорами], <...> поэтому и дали эту должность», – приводит ТАСС слова Костенко в интервью украинскому радио NV.
Депутат Рады отметил, что работа министра обороны требует постоянного присутствия и решения оперативных задач, а Умерова часто привлекали в офис президента для переговоров с Россией, в том числе в Турции, где у него сложились тесные связи.
«Он когда-то учился в Турции, у него там близкие отношения, как я понимаю, с Турцией», – добавил Костенко.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политолог Евгений Копатько указал на то, что Рустем Умеров был назначен главой украинской делегации на переговорах с Россией благодаря безоговорочной лояльности к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и отсутствию самостоятельности в принятии решений.
До этого Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова секретарем совета национальной безопасности и обороны вместо Александра Литвиненко.
Также Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле.