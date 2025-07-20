Депутат Рады Костенко назвал причину назначения Умерова в Совбез Украины

Tекст: Ирма Каплан

«Я думаю, ему таким образом дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности. Он будет дальше заниматься [переговорами], <...> поэтому и дали эту должность», – приводит ТАСС слова Костенко в интервью украинскому радио NV.

Депутат Рады отметил, что работа министра обороны требует постоянного присутствия и решения оперативных задач, а Умерова часто привлекали в офис президента для переговоров с Россией, в том числе в Турции, где у него сложились тесные связи.

«Он когда-то учился в Турции, у него там близкие отношения, как я понимаю, с Турцией», – добавил Костенко.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политолог Евгений Копатько указал на то, что Рустем Умеров был назначен главой украинской делегации на переговорах с Россией благодаря безоговорочной лояльности к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и отсутствию самостоятельности в принятии решений.

До этого Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова секретарем совета национальной безопасности и обороны вместо Александра Литвиненко.

Также Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле.