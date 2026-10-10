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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    16 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    10 октября 2026, 07:14 • Новости дня

    «Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не позволила ВСУ прорваться с внешней стороны к окруженным украинским силам на Харьковском направлении.

    На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» нарастили темпы продвижения в зоне окружения сил ВСУ на северо-востоке области, при поддержке авиации ВКС России и расчетов беспилотников, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Были нанесены удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах Харькова, Великого Бурлука, Слатино, Березовки, Замуловки, Мартового, Федоровки, Купино, Малого Бурлука, Водяного и Рубежного.

    На Липцовском направлении российские штурмовики продвинулись в районе Токаревки примерно на 200 м, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь котла более чем на 20 участках фронта. Общее продвижение составило около 1000 м.

    ВСУ предприняли две попытки прорвать окружение с внешней стороны силами двух штурмовых групп из района Великого Бурлука, однако в результате комплексного огневого поражения личный состав украинских штурмовых групп, разбежавшийся по лесополосам, был уничтожен.

    «Вместе с 475 ошп для прорыва командование ВСУ планировало задействовать подразделение колумбийских наемников. Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – говорится в сообщении.

    На Сумском направлении на всех участках фронта идут тяжелые позиционные бои, штурмовые группы «Севера» продавливают оборону ВСУ в лесном массиве севернее Сум и уничтожают позиции противника огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

    Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Братеница Сумской области, среди погибших указаны офицеры из числа идейных националистов и сержантский состав бригады.

    Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Гаврилова Слобода и Заречье. Штурмовые группы «Северян» ведут стрелковые бои в районе Хотени в Сумском районе и продолжают продвижение по лесопосадкам в районе Коренка в Шосткинском районе.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу артиллеристы группировки «Север» за ночь уничтожили более 100 бойцов ВСУ.

    Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 300 человек.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    9 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника

    Атака БПЛА вывела из строя модули дата-центра «Яндекса» в Калуге

    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадала часть инфраструктуры дата-центра компании «Яндекс» в Калуге, заявили в компании в пятницу.

    Несколько модулей вычислительного комплекса в Калуге оказались полностью выведены из строя после удара беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Яндекс».

    «В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что на месте происшествия находятся экстренные службы и специалисты организации. Представители «Яндекса» подчеркнули отсутствие пострадавших и добавили, что безопасность людей остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек. В четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты». Эти перебои произошли из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике

    Зеленский заявил о провале подготовки Киева к ударам по энергообъектам

    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в почти полном невыполнении задач по подготовке города к ударам по энергетической инфраструктуре.

    «Отдельно определили задачи по Киеву – из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов», – заявил Зеленский. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Виталий Кличко объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении Владимира Зеленского.

    В четверг он заявил о переходе Киева в режим «выживания».

    В начале месяца The New York Times отметила, что слова мэра указывают на конец периода безопасности в украинской столице.

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    10 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки получил повреждения железнодорожный мост, было остановлено движение поездов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина», – сообщил глава региона «Максе».

    Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

    По словам губернатора, в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов, жителей эвакуировали, идет ликвидация возгораний.

    «Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.

    Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку.

    Слюсарь уточнил, что на местах происшествий работают экстренные службы. В регионе продолжает работать система ПВО, сохраняется опасность атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание.

    Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 беспилотников над Ростовской областью.

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    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

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    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

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    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

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    9 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса»

    «Яндекс» договорился с провайдерами об ускоренном переносе сервисов клиентов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    «Яндекс» достиг договоренностей с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов после атак беспилотников на свои дата-центры.

    «Яндекс» после атак беспилотников на свои дата-центры договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, сообщили в компании ТАСС.

    «Мы договорились с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры», – заявили в компании.

    Там также отметили, что для этих целей были выделены дополнительные команды специалистов, предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. Эти меры позволят клиентам перенести инфраструктуру без излишних бюрократических процедур.

    В компании надеются, что принятое решение поможет сократить перебои в работе сервисов и максимально быстро восстановить их доступность для пользователей.

    В пятницу в «Яндексе» затруднились назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Утром дата-центр компании в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    В четверг Украина ударила по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области.

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    9 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

    В Сумской области за последние сутки взят под контроль населенный пункт Кияница, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе также было взято под контроль Аннополье в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    За неделю в этом районе противник потерял свыше 275 боевиков, три бронемашины и три наземных робототехнических комплекса.

    Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 414 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1360 военнослужащих, 35 бронемашин, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса, перечислили в Минобороны.

    Кроме того, в Харьковской области за последнюю неделю установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья

    В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1850 военнослужащих, 15 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне армия России зачистила от противника харьковское Аннополе.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

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    9 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Президент Чехии разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ

    Президент Чехии Павел разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году президент Чехии Петр Павел удовлетворил просьбы 23 граждан республики, разрешив им официально присоединиться к украинским вооруженным силам, пишет портал Denik N.

    В этом году чешские власти одобрили чуть более половины прошений от граждан, желающих отправиться в зону боевых действий на стороне Киева. «Президент Петр Павел разрешил в этом году двадцати трем гражданам Чехии вступить в ряды украинских вооруженных сил. Всего в этом году Павел получил от сограждан 42 обращения с просьбой о разрешении вступить в ряды ВСУ», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-секретаря чешского лидера Войтеха Шелиги со ссылкой на портал Denik N.

    Согласно законодательству республики, граждане Чехии имеют право служить в вооруженных силах другого государства исключительно после получения официального разрешения от главы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Колумбия в ООН призвала вернуть завербованных на Украине наемников.

    Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности украинских боевиков к терроризму в Африке.

    Весной ВСУ перебросили колумбийских наемников под Сумы.

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    9 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Украинские военные убили бабушку с пятью внуками в Харьковской области

    Солдаты ВСУ убили пожилую женщину и пять ее внуков в Харьковской области

    Украинские военные убили бабушку с пятью внуками в Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В населенном пункте Приколотное Харьковской области украинские военные убили пожилую женщину и пятерых ее внуков, сообщили российские силовые структуры.

    Солдаты ВСУ жестоко расправились с бабушкой и ее внуками в поселке Приколотное, передает ТАСС. «Обстановка в поселке Приколотное требует отдельного внимания. Поступила информация о зверском убийстве украинскими националистами пожилой женщины и пяти ее внуков», – заявил агентству представитель российских силовых структур.

    По предварительным данным силовиков, в этом же населенном пункте скрываются бывшие заключенные, дезертировавшие из рядов украинской армии. Они организовали в подвалах Приколотного тайники с оружием, которое частями переправляют в Харьков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

    В тот же день в МИД России назвали военным преступлением атаки украинских войск на медиков.

    В августе посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад покрывает преступления Киева в Старобельске.

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    10 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности Москвы и Вашингтона вызвали разочарование и гнев в Киеве, заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    «Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

    В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

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    9 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения в Доброполье

    В Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию были пресечены, отметили в Минобороны.

    С начала окружения противника в Доброполье уничтожены свыше 520 боевиков, бронемашина и шесть пикапов, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» за прошедшую неделю потери украинских вооруженных формирований составили более 3415 военнослужащих, 23 бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли плен отступлению.

    Накануне ВС России овладели спортивным комплексом и стадионом в Доброполье.

    Днем ранее сообщалось, что ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье.

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    9 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    В США заявили о подготовке ЦРУ госпереворота на Украине в 2014 году

    Аналитик Наполитано заявил о подготовке ЦРУ госпереворота на Украине в 2014 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственный переворот на Украине в 2014 году был спланирован и осуществлен Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, заявил американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

    «ЦРУ в буквальном смысле спланировало и осуществило государственный переворот. Имеющиеся в открытом доступе доказательства позволяют сделать этот вывод с полной определенностью», – заявил Наполитано, слова которого передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале «Политика».

    Он отметил, что события 2014 года были напрямую связаны с вмешательством Вашингтона во внутреннюю политику Украины. По словам аналитика, США активно участвовали в политическом кризисе, который привел к смене власти в Киеве.

    В ноябре 2013 года на Украине начались антиправительственные протесты после решения о приостановке интеграции с ЕС, которые переросли в госпереворот и привели к свержению президента Виктора Януковича. Россия рассматривает эти события как госпереворот, поддержанный Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший директор ЦРУ спрогнозировал скорый выход Украины из конфликта.

    Газета Financial Times сообщила о возможной замене спецпредставителей на главу ЦРУ в переговорах по Украине.

    Весной глава ведомства заявил, что США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране.

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    9 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Минск вручил Киеву ноту протеста из-за атаки БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии в связи с атакой украинского беспилотника на белорусскую гражданку в Брянской области, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «Девятого октября 2026 года в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий», – цитирует Варанкова РИА «Новости».

    По его словам, поводом для вызова стала произошедшая в четверг атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. В результате удара гражданке Белоруссии нанесены тяжелые увечья, ей потребовалась ампутация конечностей.

    Минск имеет основания рассматривать нападение как намеренное, так как принадлежность машины была очевидна, отметил Варанков. Временному поверенному вручили ноту протеста с предостережением от повторения подобных действий.

    Представитель ведомства подчеркнул, что ответственность за последствия полностью ложится на власти Украины. Он добавил, что Белоруссия оставляет за собой право на адекватные меры реагирования и призывает Киев прекратить эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД Белоруссии назвал атаку беспилотника под Брянском попыткой втянуть Минск в конфликт. Пострадавшая гражданка республики лишилась конечностей.

    В воскресенье жительница Брянской области попала в больницу после обстрела со стороны украинских войск.

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