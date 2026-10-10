Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
«Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении
Группировка российских войск «Север» не позволила ВСУ прорваться с внешней стороны к окруженным украинским силам на Харьковском направлении.
На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» нарастили темпы продвижения в зоне окружения сил ВСУ на северо-востоке области, при поддержке авиации ВКС России и расчетов беспилотников, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Были нанесены удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах Харькова, Великого Бурлука, Слатино, Березовки, Замуловки, Мартового, Федоровки, Купино, Малого Бурлука, Водяного и Рубежного.
На Липцовском направлении российские штурмовики продвинулись в районе Токаревки примерно на 200 м, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь котла более чем на 20 участках фронта. Общее продвижение составило около 1000 м.
ВСУ предприняли две попытки прорвать окружение с внешней стороны силами двух штурмовых групп из района Великого Бурлука, однако в результате комплексного огневого поражения личный состав украинских штурмовых групп, разбежавшийся по лесополосам, был уничтожен.
«Вместе с 475 ошп для прорыва командование ВСУ планировало задействовать подразделение колумбийских наемников. Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – говорится в сообщении.
На Сумском направлении на всех участках фронта идут тяжелые позиционные бои, штурмовые группы «Севера» продавливают оборону ВСУ в лесном массиве севернее Сум и уничтожают позиции противника огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Братеница Сумской области, среди погибших указаны офицеры из числа идейных националистов и сержантский состав бригады.
Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Гаврилова Слобода и Заречье. Штурмовые группы «Северян» ведут стрелковые бои в районе Хотени в Сумском районе и продолжают продвижение по лесопосадкам в районе Коренка в Шосткинском районе.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу артиллеристы группировки «Север» за ночь уничтожили более 100 бойцов ВСУ.
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 300 человек.