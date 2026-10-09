Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Артиллеристы «Севера» за ночь уничтожили более 100 бойцов ВСУ
Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 100 военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач», – заявили в группировке ТАСС.
В результате огневых ударов артиллерией и реактивными системами залпового огня были уничтожены миномет, склад с боеприпасами, 22 пункта управления беспилотниками, 101 военнослужащий и 10 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
В четверг трое бойцов ВСУ перепутали позиции и вышли к российским военным.
В тот же день сообщалось, что на передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ.
В среду артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 64 бойца ВСУ.