Трое бойцов ВСУ перепутали позиции и вышли к российским военным

Участники «Времени героев» поздравили Путина с днем рождения

«Сегодня день рождения у президента России Владимира Владимировича Путина. За его плечами – десятилетия службы государству, большая ответственность и непростой путь руководителя страны. Владимир Владимирович всегда последовательно отстаивает интересы России, уделяет внимание регионам и людям, принимает решения, от которых зависит будущее нашей страны», – отметил Герой России Юрий Абаев.

«Мне довелось стать участником программы «Время героев» и лично общаться с президентом. Для меня это была возможность получить новые знания и учиться у человека, который много лет руководит нашей страной, его выдержке, ответственности и отношению к служению Родине», – подчеркнул он.

«Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а Россия продолжает уверенно идти своим путем», – пожелал Абаев главе государства в день его рождения.



Герой России Сергей Бойко назвал Путина примером служения Родине: «С глубоким уважением и благодарностью отношусь к его труду, к той огромной ответственности, которую он несет за Россию и ее будущее. Его преданность своему делу и стране объединяет людей в стремлении трудиться на благо России».

«Я очень рад быть участником второго потока президентской программы «Время героев», созданной по инициативе Владимира Владимировича в 2024 году. Искренне благодарен президенту за проявленное доверие и возможности, которые открывает Президентская программа!» – добавил он.

Герой России Темирлан Абудулатипов поздравил главу государства от себя лично и от коллектива Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, которое он сейчас возглавляет.

«Вы взяли на себя ответственность за будущее страны в непростой для нее период, но благодаря неустанной работе, взвешенным решениям, любви к своей стране, преданности интересам России и её гражданам, смогли не только объединить народ, сохранить целостность и независимость нашей Родины, но и сделать все для ее непрерывного стремительного развития, государством комфортным для жизни людей», – отметил Герой России.

Герой ДНР Артем Жога в своем обращении отдельно поблагодарил Путина за постоянное внимание к Донбассу. «Владимир Владимирович объединяет народ, заботится о регионах и жителях, отстаивает позиции страны на мировой арене и успешно противостоит попыткам противника навредить нашей Родине», – написал Жога.

«Россия – одна большая семья: от Камчатки до Калининграда и исторических регионов. И сейчас мы вместе защищаем нашу страну под руководством главы государства. Желаю нашему президенту крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и новых Побед! Ваши успехи – это успехи всей России!» – подчеркнул он.

«Владимир Владимирович внимательно относится к людям и регионам, умеет слышать конкретные предложения и твердо принимать решения. Сегодня народ России сплочен вокруг президента, а его твердость и последовательность в решениях дают стране уверенность в своем курсе и в защите национальных интересов», – написал в своем поздравлении кавалер ордена Мужества Евгений Чинцов.

Он отметил, что для него, как для военного, особенно важно отношение президента к участникам СВО: «По его инициативе появилась программа «Время героев», которая дала каждому ее участнику возможность продолжить служение стране уже на гражданском направлении. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в служении России. С днем рождения!»

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль перечислил иностранных лидеров, которые позвонили Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Эксперт назвал Владимира Путина по характеру и мировоззрению самым русским лидером за последние столетия. В понедельник Путин на встрече с военнослужащими заявил, что Россия гордится героями спецоперации и их вкладом в защиту страны.