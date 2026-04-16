    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России
    Губернатор Белгородской области объявил об уходе в отпуск
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума
    МИД вызвал посла Мексики из-за задержанной несовершеннолетней россиянки
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Депутат Останина заявила о негативном эффекте «соло-материнства»
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 18:15 • Общество

    Роботы потеснят снайперов с поля боя

    Роботы потеснят снайперов с поля боя
    @ Lobaev Arms

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Новый боевой роботизированный комплекс представлен в России – на этот раз речь идет не о беспилотнике, а об оружии снайпера. Чем робот-снайпер лучше своего живого аналога, особенно в зоне спецоперации – и почему в то же время полностью снайперское ремесло невозможно доверить искусственному интеллекту?

    Российская оружейная компания Lobaev Arms, известная своими высокоточными винтовками, в том числе используемыми в зоне СВО, приступила к серийному выпуску нового роботизированного снайперского комплекса. Данная разработка, получившая название «Двойник», обещает если не революцию, то существенные перемены в снайперском деле.

    «Двойник» включает в себя собственно высокоточную винтовку, автоматизированную систему управления огнем (АСУО) на основе искусственного интеллекта, станок и размещенные на нем электрические приводы наведения и перезарядки, а также носитель комплекса, который может быть различным.

    Так, в видеоролике испытаний снайперского комплекса можно видеть его размещение на роботизированной гусеничной платформе и в кузове пикапа. Возможно его использование со стационарной турели. Есть кадры, на которых оператор с помощью пульта управляет роботом-снайпером с огневой позиции в здании.

    Комплекс способен самостоятельно обнаружить цель, осуществлять ее отслеживание и, определив параметры выстрела, поразить ее по команде оператора или в автономном режиме.

    Это не первая подобная инициатива. Еще в 2018 году на выставке «Евросатори» французская компания SD4E демонстрировала мобильную роботизированную платформу с установленным на ней снайперским комплексом. Данную систему создатели предлагали использовать при проведении полицейских операций, поскольку

    комплекс способен на расстоянии до 300 метров поразить любую точку на теле человека на выбор, что может быть важным при необходимости взять злоумышленника живым.

    В 2021 году на выставке-конференции Ассоциации армии США американские компании Ghost Robotics и Sword International показывали прототип боевого «робота-собаки» SPUR. Робот был вооружен высокоточной снайперской винтовкой, оснащенной прибором беспламенной и бесшумной стрельбы, способной поражать цели на дистанции до 1200 метров.

    Первым боевым применением подобных устройств можно назвать теракт, совершенный израильскими спецслужбами 27 ноября 2020 года против иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был убит дистанционно управляемым роботизированным пулеметом с расстояния 150 метров.

    Lobaev Arms начали работы с роботизированными платформами – носителями оружия уже довольно давно. Так, еще в 2016 году, десять лет назад, был создан прототип боевого робота Minirex для городского боя и контртеррористических операций. Он был способен взбираться по лестницам, пользоваться укрытиями и подниматься из любых положений после падения. Робот был оснащен АСУО с двухканальным (телевизионным и тепловизионным) прицелом, встроенным баллистическим вычислителем, возможностью автоматического захвата цели и дистанционного управления.

    Комплекс был вооружен автоматической винтовкой под патрон 7,62×39 и демонстрировал невероятные для его «минометной» траектории результаты – уверенное поражение головной мишени до 400 метров и ростовой фигуры до 700 метров. Тем самым подтверждая старую истину, что большинство винтовок стреляет лучше, чем их стрелки, и полному раскрытию их потенциала препятствует человеческий фактор.

    Появление «Двойника» – это попытка решить ряд проблем, которые встали перед снайперами в ходе СВО. Так, массовое применение малых БПЛА рассеяло «туман войны», столь необходимый снайперу и являющийся его стихией. Вероятность обнаружения его огневой позиции с разведдрона, оснащенного тепловизором, крайне высока. Даже использование различных экранов и тепломаскирующих накидок не становится панацеей – снайпер может быть обнаружен при выдвижении на позицию или при ее смене после выстрела.

    При этом снайпер по ряду позиций уступает оператору FPV-дрона. Прежде всего от снайперского огня, который всегда прямолинеен, укрыться гораздо легче, чем от беспилотника – от него за глухим забором не спрячешься.

    Рабочая дальность даже самой мощной винтовки – не более двух километров (в реальности еще меньше), а FPV-дрон способен находить и уничтожать противника на дистанции в десять раз больше (как минимум). Подготовка снайпера, способного работать с дальнобойной винтовкой под мощный патрон, требует немало времени и средств. Оператора дрона можно подготовить быстрее и дешевле.

    Но это не значит, что задач для снайпера на современном поле боя не остается. Его сильной стороной остается ювелирная точность (когда это необходимо) и возможность быстро поразить сразу несколько целей. Кстати, опыт СВО показал, что прекрасные результаты дает связка «снайпер – дрон», когда второй номер снайперской пары (наблюдатель) ищет цели для напарника с помощью разведывательного беспилотника.

    «Двойник» позволяет решить многие из вышеназванных проблем. Платформы, на которых предполагается его использовать, оснащены электродвигателями, имеют низкую тепловую сигнатуру, их нелегко будет заметить даже с использованием тепловизора, особенно если их выдвижение на позицию будет происходить в условиях плохой видимости, затрудняющей телевизионное обнаружение.

    В отличие от снайпера-человека, робот может сколько угодно времени находиться без движения: у него нет физиологических потребностей, он не мерзнет, у него не дрожат руки. Очевидно, что и

    подготовка оператора «Двойника», управляющего комплексом дистанционно с помощью пульта, гораздо проще и быстрее, а собственно ее стрелковая составляющая может ограничиться тренажером.

    «Двойник» демонстрирует невероятную точность – 0,2 угловые минуты (МОА), доступную разве что при стрельбе из баллистического ствола, когда полностью исключается человеческий фактор. Заявленные возможные калибры – специфические: 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 6,5 мм Creedmoor, а также 6,5×47 мм Лапуа. Вероятно, подбор столь небольших калибров связан со стремлением обеспечить сравнительно невысокую отдачу и снизить механическую нагрузку на станок (или лафет) комплекса. Впрочем, данные боеприпасы обладают высокой настильностью и способны обеспечить дальнобойность комплекса.

    Кстати, предполагается применение комплекса против неприятельских дронов – под эти задачи разработан и уже успешно прошел испытания квазигиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1530 м/с.

    Можно предположить, что сразу несколько «Двойников» могут быть объединены в единый цифровой контур, получая целеуказание в том числе от РЛС (если речь идет о наземных целях, то от пехотных).

    В случае принятия «Двойников» на вооружение возникнут проблемы логистического характера в силу применяемых в них «неходовых калибров». Ведь даже снабжение войск дробовыми патронами 12-го калибра, используемых для борьбы с дронами, сопряжено с рядом трудностей. Но, в конце концов, все решаемо, и наверняка внедрение новинки способно снизить число наших потерь и приблизить победу.

    Но смогут ли роботизированные снайперские комплексы целиком и полностью вытеснить живых снайперов? Не раньше, чем роботы полностью вытеснят бойцов с поля боя. «Двойники» вряд ли сумеют заменить снайперов в составе ДРГ, при подвижных штурмовых действиях, в горно-лесистой или заболоченной местности.

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Французских трудящихся лишают Первомая

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века – первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 Мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

