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    25 сентября 2024, 18:50 • Справки

    Снайперские винтовки Лобаева

    Снайперские винтовки Лобаева
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Линейка современных отечественных сверхдальнобойных винтовок. Предназначены для гражданского использования, спортивной стрельбы, охоты, а также поставки в войска и силовые структуры. Активно применяются российскими снайперами в ходе специальной военной операции на Украине. Производятся и модифицируются с 2010 года.

    История создания снайперских винтовок Лобаева

    Все началось с увлечения тогда сотрудника одного из российских частных сыскных бюро Владислава Лобаева спортивной дисциплиной «бенчрест» (высокоточной стрельбой со станка). В 1996 году он был командирован в США, где стажировался в подразделении полицейского спецназа. Базовые навыки оружейного дела ему привил Томас «Спиди» Гонзалес, владелец предприятия S.G.& Y. Rifles и мировой рекордсмен в бенчресте. После возвращения на родину Лобаев начал участвовать в международных соревнованиях по этому виду спорта и стал капитаном сборной России.

    Он еще несколько раз ездил на курсы во Флориду, где под руководством снайпера Майка Престона осваивал системы Remington-700 и MacMillan TAC-50. Изучение передовых образцов было необходимо, так как американское правительство постепенно ограничивало вывоз оружия и его компонентов из страны. При этом для борьбы за призовые места на соревнованиях требовалось сопоставимое по уровню вооружение. Поэтому Владислав принял решение организовать собственное производство.

    Интересные факты: для развития бизнеса Лобаеву пришлось привлечь около 3 млн долларов. В основном это были частные инвестиции  деньги друзей и коллег по бенчресту. Значительная часть оборудования была закуплена у Клэя Спенсера, специализирующегося на выпуске стволов. В итоге предприятие оказалось самым крупным частным оружейным производством в России.

    В 2003 году было основано ООО «Царь-Пушка» – первая отечественная частная компания, получившая лицензию на выпуск оружия. Сначала сборка винтовок осуществлялась на арендуемых площадях Подольского электромеханического завода. Через два года производство перенесли на собственную территорию в городе Таруса (Калужская область). В 2007 году появился первый опытный образец винтовки «СВЛ» (Снайперская винтовка Лобаева), на базе которой был сформирован основной модельный ряд СВЛ/СВЛК-14.

    К 2010 году удалось развернуть мелкосерийное производство. Было реализовано 80 единиц на сумму 20 млн рублей. Основными заказчиками стали сотрудники Федеральной службы охраны РФ. Но затем Минпромторг не продлил лицензию на производство оружия, пропали госзаказы, а на этом фоне снизилось качество продукции.

    Поэтому предприятие переехало в ОАЭ, а с 2011 года винтовки начали принимать на вооружение местной армии. Был заключен трехлетний контракт с государственным холдингом Tawazun. До 2013 года удалось разработать 20 новых моделей винтовок. Затем Владислав и сотрудники его компании вернулись в Россию. «Царь-Пушка» стала ООО «Конструкторское бюро интегрированных систем». На ее базе был сформирован холдинг Lobaev, состоящий из КБИС и компаний Lobaev Ammo, Lobaev Hummer Barrels, Lobaev Robotics, Lobaev Arms.

    Технические характеристики снайперских винтовок Лобаева

    Отличительной особенностью продукции Лобаева является абсолютная вариативность. Заказчик может самостоятельно выбирать калибр, тип используемых боеприпасов и другие характеристики оружия. Кроме того, модульный тип конструкции позволяет быстро заменять или модернизировать устаревшие элементы и оснащать винтовки любым обвесом. При этом все модели обеспечивают максимальную кучность (0,2–0,3 угловой минуты) и хорошую дальнобойность.

    Лобаевские винтовки однозарядны или используют магазинную подачу патронов. Предусмотрена возможность перезарядки в полуавтоматическом и ручном режимах с помощью продольно-скользящего затвора. Приклады регулируются по высоте и длине, а пистолетная рукоятка скопирована с AR15, поэтому ее легко заменить на другие модели AR при необходимости. Крепление обвеса осуществляется с помощью планок Пикатинни.

    Подробнее остановимся на одной из самых распространенных систем: СВЛК-14С «Сумрак». Длина ствола составляет 900 мм при общей длине конструкции 1570 мм. Масса равна 9,6 кг. Высота силуэта – 175 мм. Реализована опция установки компенсатора, всех видов пламегасителей, глушителей и дульных тормозов-компенсаторов. Используется затворная группа King V.3, ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава. Остальные элементы конструкции выполнены из высоколегированной стали, кевлара и композитных материалов.

    Это однозарядные винтовки, использующие патроны .408 Cheyenne Tactical 10,3×77 мм с цельными (Solid) или экспансивными (HPBT) пулями. Диапазон регулировки спуска составляет 500–1500 г. Эффективная дальность стрельбы – около 2,5 км. Начальная скорость пули – 900 м/с. Данная модель не экспортируется, а является штатным вооружением сотрудников силовых структур. На момент начала производства (2012 год) стоимость одного экземпляра составляла 1,94 млн рублей.

    Основные модификации снайперских винтовок Лобаева

    Базовая модель СВЛ и охотничья ОВЛ серийно выпускались с 2010 года, но больше не производятся. Им на смену пришла одна из самых массовых модификаций – СВЛК-14С «Сумрак». В 2015 году появилась ее модернизированная версия – СВЛК-14М, оснащенная магазином на пять патронов. Параллельно компания развивает линейку DXL с затворной группой Duke. Это DXL-2 «Скальпель», DXL-3 «Возмездие», DXL-4 «Севастополь» и DXL-5 «Опустошитель». Они используются как спортсменами, так и силовиками.

    На базе затворной группы Count создано семейство тактических винтовок ТСВЛ. Речь идет об универсальной ТСВЛ-8 «Сталинград» со скелетонной конструкцией и широкими возможностями для кастомизации и усовершенствованной версии ТСВЛ-10. Для осуществления диверсионных операций была разработана линейка ДВЛ. Это компактная и бесшумная ДВЛ-10, которая в ОАЭ получила шифр SS-113. Ее модернизированная версия ДВЛ-10 М1, адаптированная под патрон .40 Lobaev Whisper, и ДВЛ-10 М2, предназначенная для городских боев.

    Распространение в мире и боевое применение снайперских винтовок Лобаева

    Винтовки Лобаева стоят на вооружении большинства российских силовых структур (ФСО, ФСБ, ФСИН, Росгвардия и прочих). Модификация DXL-5 поставлялась в Сухопутные войска РФ. Белоруссия закупает различные модели для подразделений СОБРа и погранвойск. Локальные версии TSR-30, KS-11M и TSR-40 используются спецподразделениями армии ОАЭ и Королевской гвардии. Кроме того, осуществляются поставки вооруженным силам Аргентины и Казахстана. Ведутся переговоры о заключении контрактов с рядом стран Ближнего Востока.

    Интересные факты: благодаря винтовкам Лобаева регулярно завоевываются медали и устанавливаются рекорды. Так, в 2005 году удалось выиграть серебро на чемпионате мира по бенчресту. В 2008 году  золото чемпионата Европы. В 2017 году был установлен мировой рекорд по дальности точного выстрела (4210 м). Через два года  рекорд по дальности ночного выстрела (2 км) при использовании пассивной оптики. Винтовки можно увидеть в компьютерной игре Escape from Tarkov.

    Из открытых источников известно, что системы Лобаева поставлялись снайперам милиции ДНР и ЛНР с момента образования республик. После начала спецоперации на Украине компания Lobaev Arms приняла активное участие в сборе пожертвований и массовой отправке на фронт лучших образцов своих вооружений. В основном пользуются спросом модели семейства DXL и ТСВЛ-8М1 «Сталинград». Они позволяют решать поставленные задачи на предельных дистанциях и вести эффективную контрснайперскую борьбу.

    Но такая деятельность не была проигнорирована «западными партнерами». Весной 2023 года на компанию были наложены санкции Украиной. 23 февраля 2024 года свои ограничения ввели и США. Помимо основателя фирмы, под санкциями оказались его брат и бизнес-партнер Николай, а также владелец ООО «КБИС» (структурного подразделения холдинга) Елена Лобаева. Тем не менее благодаря высокой степени локализации производства на деятельности предприятия это практически не отразилось.

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