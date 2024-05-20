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    20 мая 2024, 17:14 • Справки

    ПП-2000: лучший пистолет-пулемет для «второй линии»

    ПП-2000: лучший пистолет-пулемет для «второй линии»
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    В последние десятилетия активно продолжаются разработки различных видов автоматического малогабаритного оружия. В нем крайне нуждаются бойцы силовых структур и спецподразделений, зачастую действующие в условиях ограниченного пространства, а также военнослужащие так называемой второй линии – экипажи летательных аппаратов и бронетехники. Особое место среди подобных разработок занимает ПП-2000 – пистолет-пулемет, по праву считающийся одним из лучших в своем роде.

    Рожденный в Туле

    Разработки современного пистолета-пулемета начались еще в 1990-х годах. В рамках программы «Баксанец» над созданием нового оружия трудились конструкторы тульского КБ приборостроения под руководством Василия Грязева и Аркадия Шипунова, а также специалисты из Ижевска, Коврова и Климовска. В 2000 году основные работы завершились. Через год тульские специалисты официально получили патент на производство компактного пистолета-пулемета, названного ПП-2000.

    Интересно, что первый его выход в свет состоялся только в 2004 году на международных оружейных выставках в Москве и Париже. А через два года – после успешного завершения всех полевых испытаний и внесенных в конструкцию доработок, повышающих эффективность в городских условиях, – началось и массовое производство «двухтысячных», которыми предполагалось вооружать в первую очередь подразделения МВД.

    Мал, да удал!

    Первое, на чем хочется остановить внимание, говоря о технических характеристиках тульского пистолета-пулемета, – это его размеры. 1,4 кг массы (без приклада и магазина) и 58,2 см длины в положении с разложенным прикладом делают ПП-2000 одним из самых ярких представителей малогабаритного оружия. Это обеспечивает скрытое ношение оружия и позволяет эффективно использовать его во время перестрелок на небольшом пространстве и в закрытых помещениях.

    Пистолет-пулемет имеет механический прицел – стандартную для своего рода мушку, сконструированную по типу «Калашникова», и перекидной целик. Оружейники предусмотрели также возможность установки прицела ночного видения, оптического или коллиматорного с помощью специального кронштейна – планки Пикатинни. Дополнительный упор достигается за счет складного приклада, на место которого также может ставиться… запасной магазин на 44 патрона. Это весьма ускоряет перезарядку оружия, что в бою «накоротке» зачастую имеет решающее значение.


    Максимальная прицельная дальность, на которой ПП-2000 способен работать, составляет 200 метров. А скорострельность, доходящая до 600–750 выстрелов в минуту, гарантирует оружию очень высокую огневую мощь и плотность ведения огня. Его отъемные коробчатые магазины на 20 и 44 заряда оснащаются знаменитыми на весь мир патронами 9х19 мм «Парабеллум». Последние были изобретены еще в 1902 году и нашли применение в работе свыше 120 видов оружия разных стран (австрийский Glock 17, немецкий Mauser C96, российский ГШ-18 и др.).

    По сравнению с боеприпасами калибра 5,45 мм, такой патрон имеет куда большее останавливающее действие – при попадании он буквально отбрасывает тело противника назад. Важное значение имеет и то, что при столкновении с какими-либо препятствиями (стены, двери и пр.) пули не рикошетят. Это снижает риск поражения стрелка или заложников в условиях ограниченного пространства. Кроме обычных, ПП-2000 может стрелять и бронебойными патронами 7Н21, 7Н31. Такие пули пробивают 3-мм стальные листы с дистанции 80–90 м, 5-мм – с 45–50 м, 8-мм – с 15 м.

    Существует и гражданский вариант ПП-2000, впервые продемонстрированный публике в 2018 году. Это самозарядный охотничий карабин ОЦ-126 с магазином на 10 патронов, лишенный возможности вести автоматическую стрельбу. По законодательству РФ запрещен оборот длинноствольного оружия длиной менее 80 см, поэтому ОЦ-126 увеличен до 80 см за счет нескладывающегося приклада и фальш-ствола. В 2021-м году он вошел в список продукции Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия.

    Плюсы и минусы ПП-2000

    В качестве положительных сторон этого оружия можно отметить, например, возможность оснащения ПП-2000 специальным дульным неразборным глушителем. Также «двухтысячный» имеет планку Пикатинни (рельсовое крепление для прицелов), может быть снабжен тактическим фонарем, лазерным целеуказателем видимого и инфракрасного диапазонов. Широкая, характерной формы спусковая скоба одновременно является и рукояткой управления ведением огня и дает возможность стрелять в толстых перчатках.

    Корпус пистолета-пулемета изготавливается из высокостойкого ударопрочного пластика, что обеспечивает ему малый вес и предохраняет оружие от разрушительного воздействия коррозии. Откидную рукоятку, предназначенную для взведения затвора, и кнопку защёлки магазина можно переустанавливать на любую сторону, поэтому данное оружие удобно в использовании как для правшей, так и для левшей.

    Немаловажным положительным моментом являются чрезвычайная простота конструкции и быстрота разборки оружия.

    «Двухтысячный» не имеет мелких деталей, с которыми пришлось бы долго возиться! При нажатии на специальный рычаг, расположенный внутри рукоятки, ствольная коробка пистолета-пулемета раскрывается, после чего он легко разбирается на составные части. Это весьма упрощает чистку оружия, хотя для этого предусмотрена автоматическая система. Конструкция интуитивно понятна и проста в освоении не только для опытных стрелков, но и новичков.

    Есть ли у ПП-2000 недостатки? Безусловно, как и у любого другого предмета вооружения. Многие пользователи этого оружия к главным минусам относят наклон пистолетной рукоятки в положении «от приклада». При стрельбе с разложенным прикладом это практически незаметно, а вот стрельбу с одной руки усложняет. Ругают ПП и за открытую подвижную часть затвора, которой, по утверждению критиков, довольно легко зацепиться за какой-либо выступающий предмет и повредить оружие или руку стрелка.

    Говоря о недостатках, также отмечают существенную отдачу, небольшую емкость магазина и невысокую прицельную дальность. Но при этом нельзя забывать, что ПП-2000 – это все же пистолет-пулемет, предназначенный главным образом для ведения бесперебойного огня на ограниченном пространстве. В качестве дальнобойного оружия «двухтысячный» изначально не рассматривался. А небольшая емкость магазина с лихвой компенсируется возможностью быстрой перезарядки данного оружия.

    ПП-2000 сегодня

    Производство ПП-2000 растет, что прямо указывает на востребованность этого пистолета-пулемета среди представителей различных силовых структур. А с сентября 2023 года им стали вооружать и лётчиков Воздушно-космических сил РФ вместо более габаритного складного автомата Калашникова АКС-74У. Также ПП-2000 стоит на вооружении Службы национальной безопасности Армении и Комитета нацбезопасности Казахстана.

    Называемое в различных источниках «лучшим» и «уникальным» в своем роде, это достойное детище тульских оружейников, конечно, не лишено некоторых недостатков и недоработок. При этом «двухтысячный», имеющий ряд безоговорочных достоинств, отлично справляется со своими конкретными задачами, полностью отвечая предъявляемым к нему требованиям. А это вполне компенсирует любую критику.

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