Ручной пулемёт Дегтярёва ДП-27: один из самых массовых и узнаваемых

Пехоте нужен «ручник»!



События Первой мировой войны наглядно продемонстрировали, какую пользу в бою может принести ручной пулемёт. Стоявшие в то время на вооружении образцы отлично зарекомендовали себя как в оборонительных боях, так и во время наступлений, оказывая серьёзную поддержку пехотным частям и нанося немалый урон живой силе противника. Пальма первенства тех лет справедливо принадлежала английским пулемётам конструкции Льюиса, французским – Шоша, датским – Мадсена.



В годы «империалистической» войны русская армия не имела на вооружении своих ручных пулемётов. Вышеперечисленные образцы оружия закупались у стран-союзниц. Ситуация коренным образом изменилась после всех революционных потрясений и Гражданской войны. Имеющиеся импортные образцы фактически выработали свой ресурс, попытка переделать пулемёт Мадсена под отечественный патрон закончилась неудачей. А продавать свои разработки теперь уже Советскому Союзу западные страны вовсе не горели желанием.



Создание ручного пулемёта и запуск его в массовое производство стали важнейшими задачами советской оборонной промышленности 1920-х годов. В сфере вооружения Красной армии «пулемётный» вопрос вышел на первое место. Согласно военной доктрине, которую, в частности, отстаивал Михаил Фрунзе, занявший в 1925 году должности народного комиссара по военным и морским делам и председателя Революционного военного совета СССР, наличие ручных пулемётов в пехоте помогало решить проблему «сочетания движения и огня» во время боя.



В работу над созданием нового «ручника» включились оружейники из Тулы и Коврова, а также специалисты, трудившиеся в Высшей тактическо-стрелковой школе командного состава РККА «Выстрел». Конструкторы Фёдор Токарев и Иван Колесников, взяв за основу станковый пулемёт «Максим», работали над образцом с системой воздушного охлаждения. Владимир Фёдоров со своим учеником Василием Дегтярёвым в своих изысканиях оттолкнулись от автомата Фёдорова, так и не запущенного в серийное производство в военное время. Однако ни один из указанных вариантов в «серию» так и не пошёл.



В 1924 году Дегтярёв представил на суд комиссии, возглавляемой начальником школы «Выстрел» Николаем Куйбышевым, свой вариант ручного пулемёта с дисковым магазином. Оружие получило немало положительных отзывов касаемо скорострельности, довольно простой (а значит, недорогой в производстве) конструкции, надёжности созданного механизма, но… 6 октября 1924 года во время полевых испытаний на полигоне в Кусково у пулемёта заклинило боёк. На вооружение образец так и не приняли.



Ручной пулемёт Дегтярёва ДП-27 соединил лучшее от лучших



Дегтярёв продолжил свои изыскания и осенью 1926 года вышел на конкурс с новым проектом. Его детищу противостояли усовершенствованный вариант пулемёта Токарева, а также немецкий образец Дрейзе, который у армейского командования вызывал даже больший интерес, нежели отечественные разработки. Большая часть испытаний проводилась зимой, в условиях низких температур, и закончилась победой… «дегтяря», хоть и соединившего в себе лучшие черты зарубежных аналогов, но ставшего пулемётом оригинальной конструкции.



В январе 1927 года комиссия официально признала, что пулемёт Дегтярёва выдержал испытания. В марте были утверждены критерии приёмки вновь создаваемых пулемётов. В ноябре того же года была выпущена первая партия из 10 единиц. Затем партия из 100 образцов поступила на войсковые испытания. 21 декабря пулемёт официально приняли на вооружение под обозначением ДП-27 («Дегтярёв пехотный»). В январе 1928-го 60 пулемётов передали в действующую армию для проведения окончательных войсковых испытаний. В этом же году народный комиссариат обороны заказал 2500 экземпляров нового оружия.





Пулемёт обладал отличными показателями кучности стрельбы на расстоянии 600 м, а максимальная дальность ведения огня достигала 2500 м (прицельная дальность – 800 м). Несмотря на довольно высокий темп стрельбы – до 600 выстрелов в минуту, «работать» с пулемёта было гораздо удобнее короткими очередями, что помогало избежать быстрого перегрева ствола. Без патронов пулемёт длиной 127 см весил 8,4 кг и, по аналогии с английским «Льюисом», оснащался плоским дисковым магазином, включавшем 47 патронов калибра 7,62 мм.



Такая аналогия была сугубо внешняя. Василий Дегтярёв разработал абсолютно оригинальную конструкцию магазина, который во время стрельбы поворачивался не за счёт энергии затвора, как у английского «визави», а благодаря специальной встроенной пружине. Стрелять из «дегтяря» можно было только очередями, крепко держа шейку деревянного приклада. Последнее обстоятельство предохраняло руку пулемётчика от возможного повреждения рукояткой затвора. Для статичной стрельбы была предусмотрена двуногая несъёмная сошка.



Не прекращалась и работа по созданию модификаций дегтярёвского творения. В 1928 году прошёл испытания авиационный пулемёт ДА («Дегтярёв авиационный»). Емкость магазина увеличили до 65 патронов, сам магазин для ускорения перезаряжания снабдили ременной ручкой, деревянный приклад заменили пистолетной рукояткой, для стреляных гильз предусмотрели специальный мешок-гильзоулавливатель. В 1930-м на вооружение была принята установка ДА-2 из двух спаренных авиапулемётов с возможностью общего спуска на правом пулемёте.



12 июня 1929 года получили свой вариант нового пулемёта и советские бронетанковые войска. Пулемёт ДТ («Дегтярёв танковый»), разработанный совместно с Георгием Шпагиным, был снабжён выдвижным металлическим прикладом, пистолетной рукоятью, имел дисковый трёхрядный магазин на 63 патрона и гильзоулавливатель. В отличие от «базового» варианта с секторным прицелом, танковые пулемёты оснащались диоптрическим, позволявшим стрелять на 400, 600, 800 и 1000 м.



«Дегтярёв танковый» устанавливался на бронемашинах и танках. Он помещался на шаровую установку, благодаря которой можно было горизонтально и вертикально наводить боевое орудие. Конструкторами были предусмотрены съёмные сошки, что создавало возможность использовать данное оружие вне танка. Так, расчёт подбитой боевой техники мог применять его в качестве ручного пулемёта. Также ДТ мог ставиться на боевые аэросани. Кстати, ручные пулемёты конструкции Дегтярёва могли устанавливаться на мотоциклы М-72 и малые торпедные катера.



На фронтах с 1929 года!



«Ручник» Дегтярёва принял боевое крещение уже в 1929 году во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге между советскими и китайскими войсками. В 1930-е годы «дегтярь» применялся во время гражданской войны в Испании, «отметился» в ходе советско-японских столкновений на озере Хасан и реке Халхин-Гол. Несмотря на проявившиеся недостатки – небольшую ёмкость и при этом громоздкость магазина, затруднения при смене нагревавшегося ствола – оружие продолжало оставаться в строю.



Объёмы производства «дегтяря» резко возросли в связи с началом Великой Отечественной войны. В соответствии со штатным расписанием 1941 года стрелковая дивизия, состоявшая из 14483 бойцов, должна была иметь на вооружении 392 ручных пулемёта. Горнострелковой дивизии, включавшей 8829 солдат, полагалось иметь 314 единиц такого оружия. Уже за вторую половину 1941 года армия получила 45300 пулемётов, в 1942-м – 172800, в 1943-м – 250200, а в 1944-м году число выпущенных «ручников» составило 179700 единиц.



К 9 мая 1945 года на вооружении уже стояло 390 000 ручных пулемётов конструкции Василия Дегтярёва (при том что потери в боях составили 427 500 единиц, то есть более 50% произведённых единиц оружия).

Но отметим, что условия военного времени диктовали свои требования к упрощению, удешевлению и ускорению производства. Так, если до начала Великой Отечественной войны полагалось каждый ДП-27 комплектовать 22-мя дисковыми магазинами, то с её началом их число было сокращено до 12.



Наращивание производства повлияло и на «интенсивность» применения ручных пулемётов в стрелковых подразделениях. Если в первый месяц войны стрелковая рота располагала шестью ДП, то через год их количество выросло вдвое, а в 1943-м – уже составляло 1 станковый и 18 ручных пулемётов. А вот цифры в масштабе дивизии выглядели следующим образом: 270 пулемётов разных типов в июле 1941-го, 359 – в декабре того же года и 605 экземпляров – в конце 1943-го.



Главной проблемой ДП-27 во время войны стал его вес. Поэтому уже с 1942 году велись разработки по созданию нового ручного пулемёта, более компактного, с меньшей массой, но с большей ёмкостью магазина или же с применением ленточного боепитания. До конца войны различные опытные образцы демонстрировали как признанные мастера оружейной промышленности (в частности, Сергей Симонов и Пётр Горюнов), так и в то время ещё только начинающие, среди которых был и ныне прославленный Михаил Калашников. Но ни один из представленных образцов не прошёл отбор.



Удачнее оказались модификации оригинального варианта. В 1944 году на вооружение Красной армии встал так называемый пулемёт «Дегтярёв пехотный, модернизированный» (ДПМ). В новом образце уменьшили массу, заменили предохранитель с автоматического на флажковый, снабдили пулемёт удобной пистолетной рукояткой, одновременно упростив форму деревянного приклада, который по-прежнему считался предпочтительнее металлического выдвижного. ДПМ стрелял патронами калибра 7,62 мм, выпуск которых наладили в 1943 году.



Служба после Победы



Последним представителем «семейства Дегтярёвых» стал ротный пулемёт РП-46, вставший на вооружение в 1946 году. Как отмечают специалисты, это была первая попытка снабдить армию «единым» пулемётом, который можно было использовать во время наступательных боёв, военных действий на пересечённой местности, в городских условиях, в горах. Предполагалось, что таковым образцом можно будет вооружить не только пехоту, но и десантников, а также оснастить бронетехнику.



В сравнении с базовой версией появилось много изменений. В «сорок шестом» дисковый магазин уступил своё место лентам на 200 и 250 патронов (также осталось возможным применение дисковых магазинов от ДП и ДПМ на 47 боеприпасов при снятом узле ленточного питания). Вместо деревянного приклада установили складную плечевую опору, добавили и специальную рукоятку для переноски оружия. Для ведения огня длинными очередями ствол утяжелили. Всё это позволило значительно увеличить огневую мощь и сохранить приемлемую манёвренность.



Боевая скорострельность составила 250 выстрелов в минуту, что втрое больше, чем у базового ДП. Эффективная дальность стрельбы возросла до 1000 м. Но главным достоинством нового оружия стало значительное снижение массы ленточного боекомплекта. Несмотря на то, что вес самого ручного пулемёта возрос до 13 кг, вместе с возимым боекомплектом на 500 патронов РП-46 весил на 10 кг меньше(!), чем образец 1927 года с таким же количеством боеприпасов, переносимых расчётом.



Ротный пулемёт нёс свою службу на протяжении 15 лет, уступив своё место только пулемёту, созданному Михаилом Калашниковым. Одна легенда честно передала эстафету другой. Но это не помешало изобретению Василия Дегтярёва, появившемуся в 1927 году, остаться одним из самых массовых пулемётов в мире, а также одним из наиболее узнаваемых и популярных образцов стрелкового оружия в Советском Союзе и Российской Федерации.

