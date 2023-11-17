Снайперская винтовка Драгунова: как СВД победила конкурентов

Рождение в конкурентной борьбе



В послевоенной Советской армии немало внимания уделяли развитию снайперского дела. Отгрохотавшая Великая Отечественная война показала, сколько урона может причинить противнику профессиональный снайпер с хорошо «настроенной» винтовкой в руках. Мосинская «трехлинейка» (или «треха») к этому времени уже устарела морально, а винтовка Токарева особой любовью среди стрелков никогда не пользовалась. «Капризная», «ненадежная» – такие эпитеты по отношению к творению известного оружейника можно встретить сегодня в мемуарах самих фронтовиков.



Конкурс на создание новой «снайперки» объявили в 1957 году. И участвовали в нем настоящие гуру в области разработки оружия – Сергей Симонов, Александр Константинов и Евгений Драгунов. Команда подобралась более чем достойная. Симонов был создателем самозарядного карабина, в разное время стоявшего на вооружении двух десятков европейских и азиатских стран. Константинов оставил в наследство стране несколько вариантов автоматов и ручных пулеметов, а в свое время соперничал на равных с Михаилом Калашниковым.



Что касается Драгунова, он к середине прошлого столетия уже принял участие в модификации винтовки Мосина, разработал вариант спортивного оружия С-49 – однозарядная винтовка успешно применялась, например, в биатлонных соревнованиях. Интересно, что и сам конструктор был спортсменом и стрелком, даже получил место инструктора стрелкового спорта первого разряда. Во время службы в армии Евгений Федорович попал в школу младших командиров, где занял место оружейного мастера.



Финальный «бой» остался за произведением Драгунова. Маркированная как СВД, его винтовка встала на вооружение 3 июля 1963 года (хотя все основные работы конструкторов были завершены двумя годами ранее). Детище Евгения Федоровича успешно прошло тестирование и на долгие годы утвердилось как основное оружие советских, а позднее российских снайперов. Оружейники собрали абсолютно новую модель винтовки почти с нуля. В создаваемом образце почти не было деталей, схожих со стрелковой классикой – автоматом Калашникова.



«Неубиваемая» и «недешевая»



По сравнению с уже упомянутой нами винтовкой Федора Токарева драгуновский образец имел целый ряд достоинств. СВД не чувствительна к попаданию грязи, пыли, мелкого песка. Как отмечают специалисты-оружейники, винтовку очень тяжело… повредить. Даже незнакомый с азами снайперского дела человек способен освоить ее за пару-тройку месяцев.



Еще одно важное преимущество: СВД – оружие самозарядное. После выстрела не нужно передергивать затвор, заново приводя винтовку в боевое положение. В боевых условиях, где каждая секунда ценится буквально на вес золота, а малейшее промедление при стрельбе, перезарядке или смене позиции может стоить стрелку жизни, этот фактор имел колоссальное значение. Там, где из ушедшей на заслуженный отдых «мосинки» успевали выстрелить единожды, снайперская винтовка Драгунова стреляла дважды (скорострельность – 30 выстрелов в минуту).

Нетипичный для тогдашнего оружия внешний вид, сложная в изготовлении фрезерованная ствольная коробка, особый, специально разработанный прицел ПСО-1 и длина более 120 см делали производство нового оружия достаточно дорогим. Это шло несколько вразрез с тогдашней технологией, приветствовавшей быстрое, поточное производство оружия с минимумом дополнительных деталей.

Но Драгунову все же удалось отстоять свой замысел. Винтовку не стали упрощать, приводя к некоему шаблону.

Впоследствии это полностью оправдало себя. Достаточно привести некоторые цифры. На расстоянии 300 метров стрелок уверенно поражал 12-сантиметровую мишень. При стрельбе на дистанции в полкилометра винтовка Драгунова стала абсолютным лидером в мире снайперского оружия. Но и это оказалось не пределом ее возможностей. В 1985 году, во время боевых действий в Афганистане, снайпер знаменитого на всю страну 345-го отдельного парашютно-десантного полка Владимир Ильин «убрал» противника, находящегося от него за 1350 метров.



Наследники легенды



В 2023-м «плетка» (как называл снайперскую винтовку Драгунова герой фильма «Ворошиловский стрелок») отметила 60-летний юбилей. Она и сегодня продолжает исправно служить российским солдатам. А также используется десятками других стран, среди которых – Индия, Китай, Иран, Сирия… Эти страны используют как оригинальный вариант СВД, так и создают собственные «клоны» ставшего легендарным оружия. В России же с начала 1990-х годов разработчиками были созданы и прошли испытания несколько модификаций этой винтовки.



В 1991 году начала создаваться, а через четыре года встала на вооружение СВДС – винтовка со складным треугольным прикладом и укороченным, по сравнению с оригинальной, стволом. Она прибавила в массе 600 граммов. «Потребителями» нового оружия стали главным образом десантники и бойцы различных спецподразделений. В том же 1991-м на вооружение была принята еще одна версия – укороченная винтовка СВУ. Эта модификация оказалась крайне удобна при транспортировке, а главное, «работе» в городских условиях.

Не обошлось и без переделок под более крупный калибр. 2006 год принес Российской армии винтовку СВДК, снаряжаемую патронами 9,3×64 мм. При стрельбе на расстоянии в сотню метров 16-граммовая пуля СВДК пробивает броню сантиметровой толщины. Весящая 6,5 кг винтовка оснащена складным прикладом и металлическими сошками (для оригинальной СВД установка таковых никогда не предусматривалась).





Нельзя не упомянуть и еще один интересный факт. Современные средства защиты российских солдат создаются с таким расчетом, чтобы защищать и от попадания из винтовки Драгунова. Например, наиболее известная сегодня общевойсковая экипировка 2-го поколения «Ратник» выдерживает попадание пули калибра 7,62 мм в грудь или спину на расстоянии 10 метров. Испытания проводятся с использованием как пули со стальным сердечником, так и бронебойно-зажигательных боеприпасов.



Сегодня развитию снайперского дела во всем мире уделяется огромное внимание. Подготовленный снайпер неспроста считается элитой любых элитных войск. Лучшим из лучших. И очень многие из этих лучших бойцов, из самых разных стран, по-прежнему отдают предпочтение снайперской винтовке Драгунова. Винтовке легендарной, надежной, массовой, многократно оправдавшей все усилия, которые были потрачены на ее создание.