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Украинские войска стали маскировать противопехотные мины еловыми ветками
ВСУ начали маскировать противопехотные мины еловыми ветками
Украинские войска начали маскировать противопехотные мины под еловые ветки, которые сбрасываются при помощи беспилотников, рассказали в российских силовых структурах.
«Очередная маскировка противопехотных мин со стороны противника – еловые ветки. Очень правдоподобно выглядит, нужно быть предельно осторожными», – сообщил источник ТАСС.
По данным силовиков, мощность таких мин достаточно высокая, и подрыв может привести к гибели. Этот тип взрывчатки традиционно сбрасывается украинскими войсками при помощи дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять новую тактику атак с детонацией в воздухе беспилотников с поражающими элементами. В середине месяца боевики ВСУ на добропольском направлении использовали мины, замаскированные под пеньки и древесину.
При отступлении на харьковском направлении боевики ВСУ начали минировать гражданские объекты и маскировать взрывные устройства под предметы обихода.