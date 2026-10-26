Ковальчук: При атаках ВСУ на Брянскую область пострадали три мирных жителя

Tекст: Денис Тельманов

Украинские войска вновь атаковали территорию Брянской области с применением беспилотников и артиллерии, сообщил Ковальчук в Max. «В Суземке в результате атаки вражеского дрона-камикадзе ранен 49-летний мужчина. Поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района подвергся обстрелу из РСЗО, ранения получили две 75-летние местные жительницы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

Глава региона добавил, что в результате ударов один частный дом разрушен полностью, еще три получили повреждения, а в многоквартирном пятиэтажном здании частично выбиты стекла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Московская железная дорога сообщила о травмах помощника машиниста, погибшего при атаке беспилотника на поезд в Брянской области.

В субботу два человека погибли в результате удара украинского дрона по микроавтобусу сельхозпредприятия.