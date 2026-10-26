Пострадавшим при атаке на Воронежскую область оказали психологическую помощь

Tекст: Денис Тельманов

Специалисты развернули работу по оказанию комплексной поддержки населению, передает ТАСС. «В самом отделении РКК сейчас развернута работа по психологической поддержке, и люди могут получить предоплаченные карты для покупки самого необходимого. Параллельно уточняем список потребностей, чтобы предложить комплексную помощь», – сообщили в организации.

Представители отделения отметили, что стараются уделить внимание каждому оказавшемуся в беде. Кроме того, добровольцы приняли участие в эвакуации пассажиров из поврежденного поезда и помогали тушить возгорание в местном лесу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты Российского Красного Креста начали работу в пунктах временного размещения Петербурга и Ленинградской области после масштабной атаки украинских беспилотников.

Летом глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на отдельных улицах Воронежа из-за удара дронов.

В мае губернатор рассказал о возгорании на местном предприятии из-за падения обломков аппарата Вооруженных сил Украины.