Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.12 комментариев
Пострадавшим при атаке на Воронежскую область оказали психологическую помощь
Сотрудники отделения Российского Красного Креста в Воронежской области организовали психологическую и материальную поддержку местным жителям, пострадавшим в результате удара Вооруженных сил Украины по региону.
Специалисты развернули работу по оказанию комплексной поддержки населению, передает ТАСС. «В самом отделении РКК сейчас развернута работа по психологической поддержке, и люди могут получить предоплаченные карты для покупки самого необходимого. Параллельно уточняем список потребностей, чтобы предложить комплексную помощь», – сообщили в организации.
Представители отделения отметили, что стараются уделить внимание каждому оказавшемуся в беде. Кроме того, добровольцы приняли участие в эвакуации пассажиров из поврежденного поезда и помогали тушить возгорание в местном лесу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты Российского Красного Креста начали работу в пунктах временного размещения Петербурга и Ленинградской области после масштабной атаки украинских беспилотников.
Летом глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на отдельных улицах Воронежа из-за удара дронов.
В мае губернатор рассказал о возгорании на местном предприятии из-за падения обломков аппарата Вооруженных сил Украины.