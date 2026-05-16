До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.9 комментариев
Минпромторг сообщил о принятии ГОСТа на русскую кухню
Принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года, но задачи сделать это как можно быстрее не стоит, заявил журналистам статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов..
Принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню ожидается к концу 2026 года, однако приоритетом остается качество документа, а не скорость его утверждения, передает РИА «Новости». Об этом в кулуарах форума «Россия - Исламский мир: КазаньФорум» рассказал заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.
«Можно прогнозировать, что мы должны к концу года эту работу завершить, но здесь главное качество, скорее, чем скорость этого результата. Вот ГОСТ же добровольный, необязательный, поэтому это не то, что мы какие-то правовые отношения должны срочно зарегулировать - это возможность для продвижения русской кухни как бренда, как в России, так и за рубежом», – подчеркнул замминистра.
В настоящее время проект стандарта доступен для публичного обсуждения на портале «Береста», замечания принимаются до конца мая. После этого доработанный документ рассмотрит технический комитет. Опубликованная первая часть проекта включает 133 блюда. Чекушов уточнил, что экспертная группа продолжит работу, и вскоре перечень пополнится еще как минимум 130 позициями традиционной русской кухни. Инициатива вызвала значительный интерес у профессионального сообщества, что требует тщательной проработки стандарта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество вынесло первую версию национального стандарта на общественное обсуждение.
Рабочая группа при Минпромторге включила в этот документ рекомендации по приготовлению более ста традиционных блюд.
Ранее ведомство официально утвердило определение термина «русская кухня» в специальных методических рекомендациях.