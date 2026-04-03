Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
В России разработали проект ГОСТа на борщ, колобок и несколько салатов
В России подготовлен проект ГОСТа, который включает рекомендации по приготовлению более ста традиционных русских блюд, среди которых борщ, окрошка и салаты, сказано в соответствующем документе.
Проект ГОСТа на блюда русской кухни был разработан рабочей группой при Минпромторге с участием Роскачества. Документ содержит технологические рекомендации по приготовлению 133 традиционных русских блюд, включая борщ, колобок, окрошку, винегрет, салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза», передает ТАСС.
Также в проекте описаны способы приготовления жульена, заливного, вареников, драников, запеканки, зефира, кулебяки, горчицы, хрена, компота, пирожного «Картошка», горохового супа, щей, бараньего бока с кашей, сбитня, хвороста и блинов.
По словам статс-секретаря и замглавы Минпромторга Романа Чекушова, внедрение стандарта позволит создать современное и привлекательное представление о русской кухне внутри страны и за рубежом.
«Это первый документ, который поможет прояснить само понятие русской кухни, а также сформировать систему координат для поваров, рестораторов и гостей заведений», – заявил Чекушов.
В министерстве отметили, что национальный стандарт получил поддержку ресторанного сообщества и является добровольным. ГОСТ не ставит целью вводить жесткие требования к меню, а служит ориентиром для предпринимателей, желающих специализироваться на русской кухне.
В Минпромторге подчеркнули, что развитие русской кухни должно происходить свободно, без искусственных ограничений, а блюда с новыми ингредиентами считаются «русской кухней в авторском прочтении».
