В России разработали проект ГОСТа на борщ, колобок и несколько салатов

Tекст: Катерина Туманова

Проект ГОСТа на блюда русской кухни был разработан рабочей группой при Минпромторге с участием Роскачества. Документ содержит технологические рекомендации по приготовлению 133 традиционных русских блюд, включая борщ, колобок, окрошку, винегрет, салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза», передает ТАСС.

Также в проекте описаны способы приготовления жульена, заливного, вареников, драников, запеканки, зефира, кулебяки, горчицы, хрена, компота, пирожного «Картошка», горохового супа, щей, бараньего бока с кашей, сбитня, хвороста и блинов.

По словам статс-секретаря и замглавы Минпромторга Романа Чекушова, внедрение стандарта позволит создать современное и привлекательное представление о русской кухне внутри страны и за рубежом.

«Это первый документ, который поможет прояснить само понятие русской кухни, а также сформировать систему координат для поваров, рестораторов и гостей заведений», – заявил Чекушов.

В министерстве отметили, что национальный стандарт получил поддержку ресторанного сообщества и является добровольным. ГОСТ не ставит целью вводить жесткие требования к меню, а служит ориентиром для предпринимателей, желающих специализироваться на русской кухне.

В Минпромторге подчеркнули, что развитие русской кухни должно происходить свободно, без искусственных ограничений, а блюда с новыми ингредиентами считаются «русской кухней в авторском прочтении».

