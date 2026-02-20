В Доме российской кухни объяснили разницу между блинами народов России

Tекст: Татьяна Косолапова

«Русские блины дрожжевые, из пресного теста, блины на молоке и на кефире, кружевные и ажурные, гречневые или гречишные, пшеничные и овсяные, трубицы и завертыши, оладьи, оладушки, блинцы и блинчики, многослойные, с разными припеками и разными добавками готовят повсеместно в России. Многочисленные народы и регионы нашей страны объединяет традиция печь или жарить блины», – говорит Шаповалова.

Она рассказывает, что удмуртские блины Табани с разными припеками готовят в русской печи, мордовские Пачат отличаются своей толщиной в два сантиметра, не меньше, и готовятся из пшенной каши. Традиционные марийские Коман мелна – многослойные блины с припеком тоже пекут в русской печи. Готовятся они, как правило, из трех слоев: ржаной основы, овсяной «шапки» и начинки из овсяной крупы или манки, смешанной со сметаной.

«Еще есть заварные блины Каравайцы – такое название русских блинов я встретила только в Рязанской области. Они получаются очень нежные. Еще интересный рецепт – оладьи икряники из икры речной и морской рыбы. У нас в Доме российской кухни мы готовим их из икры минтая, нашего русского, ведь ни для кого не секрет, что Россия – мировой лидер по добыче этой рыбы», – делится собеседница.

Также есть Сканцы карелов, вепсов и русского субэтноса поморов, вспоминает кулинар. Это особый вид жареных пирожков из ржаной муки, которые скатываются в трубицы с начинкой из толокна (традиционная для русской кухни цельнозерновая мука, получаемая из пропаренных, высушенных и толченых зерен, например, овса или ячменя) и северных ягод морошки, брусники, черники.

Она подчеркивает, что правильно раскатанный сканец при дуновении должен подниматься над столом. «Не даром сканцы у наших предков всегда были «проверочным» блюдом невест накануне свадьбы. Именно по рехультату этого блюда смотрели, хорошей ли хозяйкой будет невеста», – заключила Шаповалова.

Ранее автор кулинарного блога, татарин, повар восточной кухни Рамиль Мингазов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что халяльные блины абсолютно ничем не отличаются от тех, что приготовлены по традиционному рецепту. Такая маркировка лишь означает, что блюдо приготовлено по строгим стандартам качества и подходит для потребления всеми группами населения, независимо от религиозных убеждений.