Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.2 комментария
Ту-95МС выполнили 14-часовой полет над Беринговым морем
Cтратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в Минобороны.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила более 14 часов.
В ходе выполнения маршрута экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С и Су-30СМ.
«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», – подчеркнули в Минобороны России.
В министерстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что обнаружило и осуществило слежение за пятью российскими военными самолетами у побережья Аляски.