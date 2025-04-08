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Ростех: Россия обогнала НАТО в производстве огнеметных систем
Россия значительно обогнала страны НАТО в производстве тяжелых огнеметных систем, таких как ТОС-2 «Тосочка», которые обладают увеличенной дальностью и уникальными боевыми способностями, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
По его словам, в мире отсутствуют сопоставимые аналоги российским ТОС, и заявил о значительном отрыве России в этом сегменте вооружений, передает ТАСС.
Оздоев отметил, что обновленная система управления огнем ТОС-2 «Тосочка» позволяет точечно поражать объекты, а колесная база способствует быстрой смене позиций. Такая мобильность усиливает выживаемость машины в боевых условиях и дает России тактическое преимущество.
Российские тяжелые огнеметные системы, включая «Тосочку» и гусеничные ТОС-1 «Солнцепек», доказали свою эффективность в зоне СВО.
ТОС-1 получил неофициальное прозвище «Буратино» из-за формы головной части реактивного снаряда, напоминающего нос персонажа из сказки. Заявленные характеристики и уникальные возможности делают российские ТОС незаменимыми на поле боя.
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