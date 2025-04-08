Tекст: Александра Юдина

По его словам, в мире отсутствуют сопоставимые аналоги российским ТОС, и заявил о значительном отрыве России в этом сегменте вооружений, передает ТАСС.

Оздоев отметил, что обновленная система управления огнем ТОС-2 «Тосочка» позволяет точечно поражать объекты, а колесная база способствует быстрой смене позиций. Такая мобильность усиливает выживаемость машины в боевых условиях и дает России тактическое преимущество.

Российские тяжелые огнеметные системы, включая «Тосочку» и гусеничные ТОС-1 «Солнцепек», доказали свою эффективность в зоне СВО.

ТОС-1 получил неофициальное прозвище «Буратино» из-за формы головной части реактивного снаряда, напоминающего нос персонажа из сказки. Заявленные характеристики и уникальные возможности делают российские ТОС незаменимыми на поле боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции европейскую ПВО признали уязвимой перед «Искандерами».