    Мечта для русских эмигрантов обобрала детей и родителей
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов
    Умер известный математик Владимир Воеводин
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    30 апреля 2026, 05:17 • Новости дня

    Bloomberg: США захотели ударить гиперзвуковой ракетой по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное командование намерено разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил, сообщили источники.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обратилось с запросом о переброске гиперзвукового комплекса Dark Eagle на Ближний Восток.

    Это оружие может быть использовано для потенциального удара по иранским объектам, сказали собеседники Bloomberg, передает РИА «Новости».

    «В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных систем», – подчеркивается в публикации.

    Окончательное решение по инициативе американских военных пока не принято.

    В случае одобрения запроса это будет первый случай боевого развертывания гиперзвукового оружия США. Авторы материала уточняют, что ракета Dark Eagle еще не прошла полный цикл подготовки к применению в реальных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    29 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во Владивосток через Ормузский пролив под российским флагом по утвержденному маршруту, рассказал близкий к Мордашову источник.

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и направлялась во Владивосток, передает РИА «Новости».

    По словам источника, близкого к Мордашову, судно шло под российским флагом и действовало строго по утвержденному маршруту, не нарушая международное морское право и навигационные правила.

    Источник подчеркнул, что маршрут и характер движения были исключительно гражданскими и частными.

    Собеседник агентства добавил, что Иран не препятствовал перемещению яхты, поскольку она является гражданским судном дружественной страны и осуществляла мирный транзит. По его словам, у американской стороны также не возникло вопросов, так как яхта не заходила в иранские порты и не связана с Ираном.

    Особо отмечается, что Алексей Мордашов – один из немногих владельцев подобных судов, кто зарегистрировал свою яхту в России. Российский флаг, по словам источника, стал главным фактором, обеспечившим безопасный транзит.

    Он пояснил, что уникальная ситуация сложилась благодаря тому, что иранские власти не трогают суда под флагами дружественных стран, а США не блокируют те, которые не заходят в иранские порты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о сохранении для российской стороны возможности прохода через Ормузский пролив.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о принятии всех необходимых мер для безопасного прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Tекст: Мария Иванова

    Американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

    «Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

    Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

    С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о дополнительных тратах ЕС на импорт ископаемого топлива в размере более 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США

    Press TV: Иран даст беспрецедентный военный ответ на морскую блокаду США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран пригрозил Вашингтону беспрецедентными военными мерами в случае продолжения попыток ограничить судоходство в регионе.

    Иран намерен жестко отреагировать на действия американского флота, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV. По данным источников, Вооруженные силы Ирана считают, что на действия США необходимо дать «карающий ответ».

    Отмечается, что ранее армия осознанно проявляла сдержанность ради возможности дипломатического урегулирования конфликта. Теперь же военное руководство готово применить практические и беспрецедентные меры в случае продолжения морской блокады со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана. ВМС США перехватили в Аравийском море связанный с поставками иранских энергоносителей танкер. Советник председателя парламента исламской республики Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Соединенных Штатов.

    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    29 апреля 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сочтя возобновление бомбардировок более рискованным вариантом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Wall Street Journal. Решение было принято после обсуждения альтернативных сценариев, включая возобновление бомбардировок и выход из конфликта, которые были признаны более рискованными.

    По данным издания, обсуждения проходили в ситуационной комнате, где Трамп настоял на продолжении давления на экономику Ирана и ограничении его нефтяного экспорта. Одной из мер стало препятствие заходу судов в иранские порты и их выходу из страны.

    В ходе беседы с газетой заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила, что блокада позволяет Америке «обладать максимальным влиянием» на иранские власти. По ее словам, президент США примет соглашение только в том случае, если оно обеспечит национальную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривал вариант возобновления ограниченных военных ударов по Ирану и установления блокады Ормузского пролива.

    Позднее президент США отказался снимать морскую блокаду с Ирана до заключения сделки.

    Вскоре он объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана единого предложения по урегулированию.

    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

    29 апреля 2026, 08:37 • Новости дня
    Эксперт заявил о риске новой Великой депрессии из-за Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продолжение иранской войны до июня может привести мир на грань экономического кризиса, сравнимого по последствиям с Великой депрессией 1930-х годов, заявил контр-адмирал турецких ВМС в отставке, основатель национальной морской доктрины «Голубая родина» Джем Гюрдениз.

    Гюрдениз сообщил, что мир может столкнуться с экономическим кризисом, сопоставимым с Великой депрессией 1930-х годов, если иранская война продолжится до июня, передает ТАСС.

    По его словам, июнь станет критическим рубежом: если решение не будет найдено, система нефтедоллара может рухнуть, а США перестанут быть гарантом мировой безопасности.

    Гюрдениз подчеркнул, что кризис уже подорвал доверие стран Персидского залива к гарантиям США, и это ускоряет их стремление к поиску новых региональных и глобальных союзов. Он отметил, что Иран, несмотря на серьезные потери, сохраняет стратегическую инициативу за счет контроля над ключевыми энергетическими маршрутами, такими как Ормузский пролив.

    По словам эксперта, США отвечают ростом военного присутствия и давлением на Тегеран, однако их ресурсы для поддержания эскалации ограничены экономическими, логистическими и политическими причинами. Гюрдениз добавил, что действия Вашингтона вызывают глобальное недовольство и страх, а не согласие и безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил советникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана.

    Экономист Игорь Юшков заявил о возможных ударах США по иранской нефтяной инфраструктуре и рисках для экспорта энергоресурсов.

    Тегеран предложил США разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия с отсрочкой переговоров по ядерной программе.

    29 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Шеф Пентагона решил объяснить Конгрессу причины войны с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министру обороны США Питу Хегсету на слушаниях в Конгрессу предстоит объяснить, почему конфликт с Ираном зашел в тупик при продолжающейся блокаде Ормузского пролива.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступит в среду перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы объяснить конгрессменам причины и ход войны с Ираном, сообщает «Российская газета».

    Ожидается, что глава Пентагона ответит на вопросы законодателей на фоне затянувшегося конфликта и экономических последствий для обычных американцев. Конгрессвумен-демократ Мэгги Гудлендер заявила: «Пора ему ответить за войну».

    С начала войны, которая началась 28 февраля, Хегсет подвергся масштабной критике как со стороны демократов, так и республиканцев за недостаток информации и отсутствие консультаций с Конгрессом. Несмотря на продление режима прекращения огня, переговоры с Тегераном зашли в тупик, а Иран блокирует Ормузский пролив, в то время как США объявили блокаду иранских портов и впервые за два десятилетия развернули в регионе три авианосца.

    Методы Хегсета вызвали шесть попыток голосования за его отставку, но ни одна не имела успеха. Демократы также безуспешно пытались ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа. Более десятка конгрессменов призвали к расследованию гибели шести американских солдат в Кувейте, обвинив министра в сокрытии обстоятельств атаки.

    Всего с начала конфликта погибли 13 американских военнослужащих, ранены 400. Законодатели намерены также обсудить запрос Белого дома об увеличении оборонного бюджета США на 42%, до 1500 млрд долларов к 2027 году, опасаясь истощения стратегических вооружений и роста финансовой нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы-демократы потребовали провести открытые слушания с Питом Хегсетом по причинам военных ударов по Ирану.

    Глава Пентагона неприятно удивился масштабам ответных атак Тегерана по американским целям в регионе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоверие к информации оборонного ведомства о сокращении запасов ракет.

    29 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Япония подтвердила проход танкера через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Японии официально подтвердили проход своего танкера через Ормузский пролив.

    Власти Японии официально подтвердили проход связанного с Японией танкера через Ормузский пролив, передает ТАСС.

    В заявлении японского МИД отмечается, что судно с тремя японскими гражданами уже покинуло Персидский залив и движется в сторону Японии. В министерстве подчеркнули, что намерены и дальше добиваться свободного и безопасного прохода для всех судов, включая японские, через Ормузский пролив.

    Ведомство не уточнило, какой компании принадлежит танкер, прошедший через пролив. Ранее агентство Tasnim сообщало, что японский танкер Idemitsu Maru, принадлежавший компании Idemitsu Kosan и перевозивший 2 млн баррелей нефти, пересек Ормузский пролив при содействии иранской стороны. Судно ранее находилось у берегов Саудовской Аравии с конца февраля.

    В компании Idemitsu Kosan отказались комментировать проход танкера, сославшись на соображения безопасности. Японские СМИ отмечали, что переговоры с Ираном позволили достичь прохода танкера без выплат со стороны Токио в адрес Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана.

    Японские СМИ сообщили о первом с начала конфликта успешном проходе через Ормузский пролив двух танкеров с сжиженным природным газом для компании Mitsui O.S.K. Lines.

    Ранее японские судоходные компании Mitsui O.S.K. Lines и Nippon Yusen вывели свои суда из района Ормузского пролива после радиопредупреждения иранских военных.

    29 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    В центре Тегерана заметили макет иранской ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Тегерана проехал по улицам города с макетом ракеты на крыше автомобиля и флагами, вызвав внимание прохожих, сообщает русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday.

    В центре Тегерана местный житель провез по улицам макет иранской ракеты, пишут «Аргументы и факты».

    Русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday опубликовала видео, на котором автомобиль с макетом ракеты едет ночью по городу.

    На крыше машины был закреплен макет ракеты, флаг Ирана был прикреплен наверху, а под автомобилем разместили флаг США. В материале отмечается: «В эти ночи на улицах Тегерана».

    Видео сопровождается песней Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul. Подробности о целях или организаторах этой акции в материале не приводятся.

    Ранее иранские военные показали новейшие ракеты на центральных площадях Тегерана.

    СМИ сообщали, что Вашингтон не намерен снимать морскую блокаду портов Ирана, стремясь остановить экспорт нефти и принудить Тегеран к возобновлению переговоров.

    29 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о росте трат ЕС на топливо на 27 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро, заявила в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В ходе выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Всего за 60 дней конфликта наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро без добавления ни одной дополнительной единицы энергии».

    Фон дер Ляйен отметила, что последствия этого конфликта могут ощущаться месяцами или даже годами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за перекрытия данного маршрута.

    На фоне блокировки движения танкеров стоимость эталонной марки нефти Brent подскочила до 96,25 доллара за баррель.

    29 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: США не намерены снимать военно-морскую блокаду Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон не намерен снимать морскую блокаду портов Ирана, стремясь остановить экспорт нефти и принудить Тегеран к возобновлению переговоров, отмечает Bloomberg.

    Американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран с помощью военно-морской блокады, передает Bloomberg.

    Президент США заявил во вторник, что Иран находится в «состоянии краха».

    Министр финансов Скотт Бессент позднее отметил, что кампания максимального давления привела к ускорению инфляции в стране. По его словам, у Ирана заканчиваются мощности для хранения нефти, и вскоре ему придется сокращать добычу.

    Блокада является главной причиной тупика в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Исламская республика отказывается возобновлять переговоры или открывать Ормузский пролив до снятия ограничений. Трамп, в свою очередь, поручил помощникам готовиться к длительной блокаде, считая ее менее рискованной, чем возобновление военных действий.

    Аналитическая компания Kpler оценивает оставшееся у Ирана время до необходимости остановки скважин в 12-22 дня. Тем временем на фоне ситуации цены на нефть марки Brent выросли на 1%, достигнув отметки около 112,30 доллара за баррель.

    Во вторник американские военные досмотрели коммерческое судно M/V Blue Star III в Аравийском море. Корабль подозревали в попытке нарушения блокады, но после проверки маршрута он был отпущен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские нефтяные танкеры массово скопились у порта Чабахар вблизи линии американской блокады.

    Для возобновления переговоров с Вашингтоном Тегеран потребовал полного снятия морских ограничений.

    29 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Иран добился освобождения шести членов экипажа контейнеровоза

    Tекст: Вера Басилая

    Шестеро членов экипажа иранского контейнеровоза, задержанного американскими военными в Оманском заливе, вернулись в Иран, ещё 22 моряка остаются на судне, сообщило агентство Tasnim.

    Власти Ирана добились освобождения шести членов экипажа иранского контейнеровоза, который был задержан военными США в Оманском заливе, передает ТАСС.

    Все освобожденные иранцы уже находятся на территории республики. Власти Ирана продолжают работать над возвращением еще 22 граждан страны, остающихся на борту судна.

    Как сообщает агентство Tasnim, контейнеровоз под иранским флагом был перехвачен 20 апреля военными США по пути в иранский порт. Центральное командование ВС США заявило, что действия были предприняты для обеспечения блокады портов Ирана. По их словам, после отказа экипажа подчиниться требованиям, американский эсминец нанес повреждения машинному отделению, а затем на борт поднялись морские пехотинцы США.

    Ранее президент США заявил о перехвате иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американские военные взяли под контроль торговое судно после обстрела машинного отделения.

    МИД Ирана потребовал немедленно освободить экипаж корабля Touska.

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

