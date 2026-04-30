Марочко сообщил о стажировке медиков ЕС на харьковском направлении
Украинские медики на харьковском направлении СВО учат стажеров из Германии, Польши и прибалтийских стран работать в зоне боевых действий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что украинские медики на харьковском направлении СВО проводят обучение медицинских стажеров из Германии, Польши и прибалтийских стран, передает ТАСС. По его словам, украинские специалисты, обладающие большим практическим опытом, делятся с иностранными коллегами знаниями по тактической медицине в зоне боевых действий.
Марочко подчеркнул, что такая форма сотрудничества для украинских медиков не является чем-то новым. Он отметил: «Взаимовыгодное сотрудничество направлено на получение практических навыков и стандартизации оказания первой медицинской помощи в условиях боевых действий Североатлантического альянса».
