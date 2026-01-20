Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
«Единая Россия» поддержала законопроект о трудовых гарантиях бойцам СВО
Сотрудники, вернувшиеся с военной службы по мобилизации или контракту в период спецоперации на Украине, получат преимущество при сокращениях штата, соответствующий законопроект одобрила Госдума.
Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для сотрудников, участвовавших в спецоперации на Украине, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Законопроект поддержала партия «Единая Россия».
Документ предусматривает преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата для граждан, которые после мобилизации или подписания контракта с Вооружёнными силами вновь вернулись к работе. Это касается тех, кто был призван в армию, направлен в Национальную гвардию или участвовал в добровольческом содействии во время мобилизации, военного положения или в военное время.
Депутат Госдумы Виктория Родина заявила: «Инициатива позволит обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, выполнявших задачи в особых условиях, а также создаст правовые предпосылки для их успешной социально-трудовой реабилитации». Она подчеркнула, что законопроект поддержан правительством.
Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил, что предоставление преимущественного права оставления на работе для участников спецоперации при сокращении штата – абсолютно правильное и справедливое решение. Также он напомнил, что партия уже три года реализует проект «Моя карьера с Единой Россией» и за это время провела более 190 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 5 млн человек, а 1,3 млн россиян нашли работу при поддержке партийцев.
Исаев подчеркнул, что на базе приёмных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева открыты кадровые центры, а также действует институт наставничества, который с этого года работает во всех регионах страны. Наставниками выступают депутаты, предприниматели и госслужащие, которые помогают в трудоустройстве и развитии карьеры вернувшихся участников спецоперации.