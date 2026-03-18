Долг Telegram в России превысил 14 млн рублей
Задолженность мессенджера Telegram перед государством увеличилась более чем на 5 млн рублей из-за возобновления старых исполнительных производств.
Общий долг компании вырос на 5,1 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы базы данных исполнительных производств.
Нынешняя сумма обязательств компании достигла отметки в 14,2 млн рублей.
Еще в середине февраля с IT-гиганта пытались взыскать около 9 млн рублей. Однако 18 февраля приставы начали работу по взысканию 12,22 млн рублей в рамках семи производств. Шесть из этих дел ранее прекращали, но затем возобновили.
До этого Таганский суд Москвы назначил мессенджеру административный штраф в размере 35 млн рублей. Ранее инстанция постановила взыскать с компании 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент.