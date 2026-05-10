Власти Анапы объяснили причину пугающего запаха газа на курорте
Резкий газовый аромат на черноморском побережье Анапы связан с техническими мероприятиями в соседнем населенном пункте и не представляет опасности для людей.
Причиной беспокойства жителей стали производственные процессы в соседнем районе, сообщает мэр города в своем Telegram-канале. «Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска», – написала глава курорта.
По словам Светланы Масловой, специфический аромат может достигать территории Анапы при низком атмосферном давлении или юго-восточном ветре. При этом чиновница подчеркнула полное отсутствие угрозы для местных жителей и отдыхающих туристов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о стабилизации обстановки на побережье Анапы после аварии с танкерами.
До этого специалисты ликвидировали мелкие выбросы мазута между Витязево и станицей Благовещенской.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края зафиксировал нефтяные загрязнения на Центральном пляже города.