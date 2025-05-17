На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым

Мединский назвал политические причины передачи Крыма Украине Хрущевым

Tекст: Вера Басилая

На лекции в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live» Мединский рассказал, что основной поводом для передачи Крыма послужило 300-летие Переяславской рады, которое отмечалось в начале 1954 года. Мединский также напомнил, что за несколько месяцев до этого, в декабре 1953 года, был расстрелян Лаврентий Берия, передает РИА «Новости».

Мединский подчеркнул, что в этот период Никита Хрущев нуждался в поддержке украинских начальников и их голосах на фоне политической нестабильности. По словам Мединского, официальные причины передачи, такие как исторические связи, водоснабжение или хозяйственные комплексы, не были главными. Он назвал их «галиматьей».

Помощник президента заявил, что настоящими причинами были «голоса, личная власть» Хрущева и заинтересованность группы лиц.

Также Мединский отметил, что подобные территориальные перераспределения внутри страны разрешались, однако в случае с Крымом решение шло исключительно от центральных властей.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входящий тогда в состав РСФСР.

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