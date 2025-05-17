Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.2 комментария
На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута
В оперативном штабе Кубани сообщили о выбросах мазута на побережье Анапы
На побережье между Витязево и Благовещенской выявили и ликвидировали новые мелкие выбросы мазута, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Информацию о новых выбросах нефтепродуктов на двух участках побережья Анапы сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, передает РИА «Новости».
В сообщении штаба отмечается, что мелкие выбросы мазута убрали между Витязево и станицей Благовещенской.
Власти уточнили, что на остальных участках побережья, включая популярные туристические пляжи Анапы, новых случаев загрязнения не выявлено. Очистка загрязненных мест была проведена оперативно, угрозы для отдыхающих не отмечается.
Ранее в Керченском проливе увеличили вдвое группировку водолазов для сбора мазута.
На пляжах Анапы на пяти участках побережья вновь обнаружили пятна мазута.
Ученые РАН отметили снижение загрязнения в Черном море на 50%.