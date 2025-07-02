Алиханов: Первые самолеты «Байкал» планируют передать «Авроре» в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «в конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании «Аврора»». Поставка этих отечественных воздушных судов станет важным этапом для обновления парка российских авиаперевозчиков, передает ТАСС.

Также Алиханов отметил необходимость законодательно закрепить достижение 50% доли отечественных самолетов в парках российских авиакомпаний. Он напомнил, что эта цель прописана в указе президента под номером 309. Министр подчеркнул, что считает нужным включить данное положение и в законодательство, чтобы обеспечить выполнение стратегической задачи по импортозамещению в гражданской авиации.

Ранее гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин заявил, что легкий самолет «Байкал» поступит на рынок по цене, сопоставимой с американской Cessna Grand Caravan, он уже нашел первых заказчиков.

В мае министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек. Минпромторг подтвердил эффективность доработок конструкции самолета «Байкал».