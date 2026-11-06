Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Оппозиция вывесила транспарант «Туск – диктатор» в польском Сейме
Оппозиция вывесила плакат с критикой Туска в Сейме Польши
Депутаты от польской партии «Право и справедливость» растянули транспарант с надписью «Туск – диктатор» во время выступления председателя Европарламента Роберты Метсолы в Сейме.
Акция протеста была направлена против присутствовавшего в зале премьер-министра Польши Дональда Туска, передает РИА «Новости».
Помимо главного баннера, оппозиционные парламентарии продемонстрировали плакаты с обвинениями главы правительства в инициировании государственного переворота и фотографии недавних акций у здания Конституционного суда.
«Через минуту они начнут петь и продавать часы», – сыронизировал Туск в социальных сетях над поведением политиков.
Политический кризис в Польше обострился после попыток властей отстранить от исполнения обязанностей руководителей Конституционного суда. Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш предложил внести изменения в конституцию, чтобы досрочно прекратить полномочия действующих судей и избрать новый состав ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Кароль Навроцкий заявил о вине премьер-министра Дональда Туска в кризисе вокруг Конституционного суда.
В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг Конституционного суда.
На прошлой неделе Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.