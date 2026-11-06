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ФНС потребовала от Ходорковского более 5 млн рублей
ФНС потребовала от Ходорковского более 5 млн рублей пенсионных взносов
Налоговая инспекция требует взыскать с Михаила Ходорковского* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) более 5 млн рублей задолженности за невыплату пенсионных взносов.
ФНС потребовала от иноагента Михаила Ходорковского* более 5 млн рублей долга за неуплату пенсионных взносов. Иск налоговой службы слушается в Мещанском суде Москвы, передает ТАСС.
«ИФНС России № 2 по Москве требует взыскать с Ходорковского задолженность в размере 5 млн 573 тыс. рублей. Она образовалась в связи с невыплатой им взносов в Пенсионный фонд в рамках единого социального налога», – заявил в суде представитель налоговой инспекции.
Ходорковский был освобожден из колонии в декабре 2013 года после помилования президентом России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский суд назначил Михаилу Ходорковскому штраф за распространение ложных данных о потерях российских войск.
В августе Федеральная налоговая служба потребовала обанкротить организацию Ходорковского.
В июне Мещанский суд столицы признал Ходорковского виновным в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом