ФНС потребовала обанкротить нежелательную «Открытую Россию»

Tекст: Денис Тельманов

Заявление поступило в инстанцию 7 августа и пока не принято к производству, передает РИА «Новости».

Сумма задолженности в материалах не уточняется. При этом с 2024 года против «Открытой России» (признана нежелательной в РФ, прекратила свою деятельность) возбудили 11 исполнительных производств, десять из которых прекратили из-за отсутствия имущества.

В настоящее время приставы принудительно взыскивают с должника более 52,8 млн рублей налогов, а также исполнительский сбор в размере 6,3 млн рублей.

10 августа Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации организации.

Структура была создана в 2001 году по инициативе признанного иноагентом Михаила Ходорковского*. В 2017 году Генпрокуратура признала ее нежелательной.

В ведомстве подчеркнули, что работа объединения «направлена на инспирирование протестных выступлений» и «дестабилизацию внутриполитической ситуации».

Представители объединения объявили о прекращении работы в 2021 году. Несмотря на это, структура девять раз направляла в налоговую различные сведения, в последний раз обновив адрес в апреле 2026 года. Операции по счетам приостановлены в двух банках.

В июне Южный окружной военный суд заочно назначил активистке этой организации Анастасии Шевченко* (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) 17 лет колонии за финансирование терроризма.

Ранее гособвинение запросило для основателя движения Михаила Ходорковского 14 лет лишения свободы по делу о дискредитации армии.