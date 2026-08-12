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ФНС потребовала обанкротить нежелательную «Открытую Россию»
Федеральная налоговая служба обратилась в столичный арбитражный суд с заявлением о несостоятельности организации Михаила Ходорковского* (признан в России иноагентом и экстремистом) на фоне взыскания десятков миллионов рублей.
Заявление поступило в инстанцию 7 августа и пока не принято к производству, передает РИА «Новости».
Сумма задолженности в материалах не уточняется. При этом с 2024 года против «Открытой России» (признана нежелательной в РФ, прекратила свою деятельность) возбудили 11 исполнительных производств, десять из которых прекратили из-за отсутствия имущества.
В настоящее время приставы принудительно взыскивают с должника более 52,8 млн рублей налогов, а также исполнительский сбор в размере 6,3 млн рублей.
10 августа Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации организации.
Структура была создана в 2001 году по инициативе признанного иноагентом Михаила Ходорковского*. В 2017 году Генпрокуратура признала ее нежелательной.
В ведомстве подчеркнули, что работа объединения «направлена на инспирирование протестных выступлений» и «дестабилизацию внутриполитической ситуации».
Представители объединения объявили о прекращении работы в 2021 году. Несмотря на это, структура девять раз направляла в налоговую различные сведения, в последний раз обновив адрес в апреле 2026 года. Операции по счетам приостановлены в двух банках.
В июне Южный окружной военный суд заочно назначил активистке этой организации Анастасии Шевченко* (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) 17 лет колонии за финансирование терроризма.
Ранее гособвинение запросило для основателя движения Михаила Ходорковского 14 лет лишения свободы по делу о дискредитации армии.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом