В Курске прошли памятные мероприятия в годовщину гибели подлодки «Курск»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Куряне почтили память моряков затонувшей подводной лодки «Курск». В день 26-й годовщины трагедии жители Курска почтили память погибших моряков-подводников. В памятных мероприятиях приняли участие родственники моряков, ветераны Военно-морского флота России, кадеты и представители общественных организаций. Участники возложили цветы к памятному знаку на Аллее памяти моряков-подводников, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул значимость события: «Прошло более четверти века, а боль не становится фоном. Она остается острой, настоящей. И в этом – наша общая человечность. Вечная память экипажу «Курска»! Их подвиг – мерило мужества для всех нас».

В школе №18 имени А. С. Сергеева прошел митинг с участием вице-адмирала Анатолия Баглаева. Он отметил, что время не лечит рану от трагедии, и хронология спасательной операции до сих пор свежа в памяти. Депутат Госдумы Василий Пискарев добавил, что погибшие моряки были одними из лучших и сохраняли мужество до последнего момента.

Катастрофа с АПРК К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года, унеся жизни 118 членов экипажа, среди которых было семеро курян. В Курске на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» захоронены 12 подводников. В регионе созданы тематические музеи, а одна из улиц в поселке Тим названа в честь погибшего моряка.