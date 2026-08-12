Умер автор китайского экономического чуда, экс-премьер КНР Чжу Жунцзи

Чжу Жунцзи возглавлял правительство Китая с 1998 по 2003 год. За годы работы он стал одним из главных проводников политики реформ и открытости, выступая за дальнейшую либерализацию экономики и расширение международной торговли, пишет CNN.

Еще до назначения премьером Чжу более десяти лет занимался экономической политикой страны. Сначала он занимал пост вице-премьера при председателе КНР Цзян Цзэмине, а затем возглавил правительство.

Одним из наиболее заметных результатов его работы стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Это решение способствовало дальнейшему расширению внешней торговли, притоку иностранных инвестиций и ускорению экономического роста страны.

Внутри Китая Чжу провел масштабную перестройку налоговой и финансовой систем, а также реформировал крупный государственный сектор. Его решения при этом сопровождались серьезными социальными последствиями. Реструктуризация государственных предприятий привела к сокращению, по оценкам, около 40 млн рабочих мест.

Чжу также занимался борьбой с высокой инфляцией, реформировал валютную систему и руководил экономикой страны во время азиатского финансового кризиса 1997 года.

За жесткий стиль управления, прагматичный подход и борьбу с коррупцией Чжу получил прозвище «железный премьер». Его прямолинейность и готовность открыто говорить о сложных вопросах выделяли его на фоне многих китайских чиновников того времени.

После вступления в должность премьер-министра в 1998 году Чжу заявил на пресс-конференции: «Неважно, минное поле или пропасть ждет меня впереди, я без колебаний буду двигаться вперед и делать все возможное до самой смерти».

Будущий премьер родился в провинции Хунань. Он окончил Университет Цинхуа, получив образование по специальности «электротехника», после чего начал работать в государственном органе, отвечавшем за экономическое планирование.

Его ранняя карьера пришлась на период политических потрясений при Мао Цзэдуне. В конце 1950-х годов Чжу исключили из Коммунистической партии Китая после критики экономической политики правительства. Позднее он вновь подвергся политическим преследованиям во время Культурной революции.

После смерти Мао Чжу был политически реабилитирован и вернулся к работе в государственных структурах. Он постепенно продвигался по экономическим должностям и в 1988 году стал мэром Шанхая. Его работа в городе привлекла внимание Дэн Сяопина.

В 1991 году Чжу назначили вице-премьером, ответственным за экономическое направление. Через семь лет он занял пост премьер-министра.

Официальный некролог Коммунистической партии Китая охарактеризовал период работы Чжу как «важнейший этап», когда страна переходила от плановой экономики к социалистической рыночной системе. В нем также отмечается, что Чжу подчеркивал: государственные чиновники должны всегда помнить о том, что являются государственными служащими, иметь мужество говорить правду, не опасаясь кого-либо задеть, отказываться от особых привилегий и прилагать все усилия для достижения конкретных результатов на благо населения.

Экономические преобразования, проведенные при участии Чжу, пришлись на период стремительного развития Китая. Реформы способствовали сокращению масштабов бедности, росту среднего класса и превращению страны в один из крупнейших центров мировой экономики.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, в свою очередь, называл Чжу «проницательным умом», которому пришлось заниматься одной из наиболее значительных программ реформ в современной истории.

Смерть Чжу Жунцзи стала завершением эпохи, связанной с поколением китайских руководителей, которое обеспечило переход страны к более открытой рыночной модели и заложило основу для ее последующего превращения в мировую экономическую державу.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Дэн Сяопин сделал КНР частью мирового рынка. Его экономические реформы защищали права иностранных инвесторов. Позднее власти страны начали быстрый разворот в сторону удовлетворения внутреннего спроса.