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    2 июля 2026, 18:00 • В мире

    Киев покусился на основы международной морской торговли

    Киев покусился на основы международной морской торговли
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Киевский режим требует считать «законной военной целью» всю «подсанкционную» морскую торговлю России. В Киеве явно осознают, почему и насколько подобные спекуляции противоречат международному морскому праву. В чем же в таком случае настоящий политический смысл подобного рода заявлений?

    Украина, как сообщает Financial Times, требует от Международной морской организации (IMO) ООН признать суда так называемого российского теневого флота законными военными целями. Иначе говоря – юридического, международно признанного оправдания нападениям на торговые суда, причастные к морской торговле России. Вице-премьер Украины Алексей Кулеба объявил, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом» и превращаются в военные объекты – поскольку «вырученные от морской торговли средства Россия инвестирует в оборону и ВПК страны».

    Понятно, что перед нами очередная попытка узаконить морское беззаконие, которое в последнее время творит Запад по отношению к российскому нефтяному экспорту. Но если западные страны просто задерживают танкеры, то Украина занимается террористическими нападениями. И факт такого терроризма признается в том числе на уровне ООН – например, представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявляла, что атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» является нарушением норм международного гуманитарного права.

    Для киевского режима проблема в том, что он не может открыто заявить о таких акциях, ведь это означает де-факто признаться в терроризме и пиратстве. Поэтому и хочет сделать так, чтобы IMO от лица ООН заявила, что террором и пиратством подобные действия не являются. Возможно ли такое признание?

    Для ответа на этот вопрос прежде всего стоит напомнить, что сам термин «теневой флот» беззаконен и ничтожен с юридической точки зрения. Он является пропагандистским лозунгом, придуманным Западом в политических целях, а не правовым определением. К данной категории западные политики и СМИ относят попавшие под западные санкции суда, перевозящие российские энергоносители, вне зависимости от того, кому они принадлежат и какой флаг используют.

    Во-вторых, киевский режим фактически требует поставить под удар все ключевые международные правила торгового мореплавания – от Женевской конвенции об открытом море от 1985 года до Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Согласно международному морскому праву, нападение на любое гражданское судно, в том числе торговое, является военным преступлением.

    Ключевым же документом морского права по отношению к вооруженным конфликтам на море является так называемое Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам» (San Remo Manual), принятое в1994 году.

    Это руководство действительно позволяет наносить удары по торговым судам неприятеля или нейтральной страны (пункт 59), но только если они соответствуют определению военного объекта. Например, перевозят военные материалы (пункт 60g) – ровно так, как это делали балкеры, идущие в Одессу по «зерновому коридору», или когда с их борта запускались БПЛА и БЭКи по побережью Крыма (пункт 60а). То есть

    согласно данному документу, законной военной целью являются именно суда, идущие на Украину, а не в Россию.

    Нападения на все остальные торговые суда считаются беззаконием и произволом. Согласно международному морскому праву, перевозка нефти сама по себе, в том числе и купленной во враждебном государстве, не делает судно законной военной целью.

    San Remo Manual прямо отвергает предложенное Украиной широкое толкование «военных целей», указывая, что связь между экспортом и военными действиями является «слишком отдаленной». Не говоря уж о том, что значительная часть торговых судов, перевозящих российскую нефть, идут под флагами нейтральных стран и имеют иностранные экипажи.

    Гипотетическое согласие IMO с требованием Киева будет означать демонтаж всей системы международного морского права,

    поскольку будет выбита ее основа – свобода торгового мореплавания. После создания такого прецедента каждая страна может объявить чужое торговое судно «законной военной целью» – и будет стерта грань между законом и беззаконием. Причем для этого даже необязательно быть значительной морской державой, достаточно иметь выход к морю и находиться недалеко от линий морских коммуникаций – Сомали и Йемен соврать не дадут.

    Собственно, суда даже не обязательно захватывать, достаточно наносить по ним удары БПЛА или БЭКами. Причем интерес от таких действий может быть немалый. Например, возможна ситуация шантажа и рэкета – требование платы за проход через контролируемый участок, а по отказавшимся платить – наносить удары. Или брать заказ на удары по определенным судам от конкурентов. Стоит напомнить, что потопление пассажирского судна «Лузитания» немецкой подводной лодкой стало одной из причин участия США в Первой мировой войне.

    Иначе говоря, любые сомнения в неприкосновенности мирового гражданского судоходства способны открыть ящик Пандоры на всех морях и океанах планеты. А может быть – даже спровоцировать новую мировую войну. Мировая торговля – это главным образом торговля морская. Именно на морской торговле зиждется благополучие и Соединенных Штатов, и Китая, и Евросоюза, и множества других стран.

    Ни один из ключевых участников этой гигантской системы – даже враждебные России страны – не заинтересован в подрыве собственного морского могущества. Именно поэтому даже пиратствующие французы или англичане, захватывая в открытом море танкеры, декларируют свою приверженность нормам морского права.

    Все это наверняка известно представителям киевского режима. Как и тот факт, что IМО при всем желании не сможет поддержать требование Киева – хотя бы потому, что Международная морская организация вообще не занимается выдачей подобного рода «лицензий на отстрел». Это выходит за пределы ее компетенции. Предмет деятельности IМО – вопросы безопасности торгового и гражданского мореплавания и проблемы морской экологии.

    Зачем же в таком случае Киев делает подобные заявления? Для киевского режима важен сам факт дискуссии на тему «нужно ли уничтожать все, что имеет отношение к торговле с Россией». Само публичное обсуждение этой темы, сама постановка вопроса снижает градус его безумия. Сдвигает понятие нормы. Приближает узаконивание украинского морского террора, даже если формально этого не происходит и даже не может произойти.

    Перед нами новый пример того, как киевский режим извращает реальность. Пытается представить Россию – страной-изгоем, русских – орками, мирную русскую торговлю – инструментом войны, а собственный террор – законным средством вооруженной борьбы. Лучшее, что может сделать с таким запросом Международная морская организация – просто его проигнорировать.

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