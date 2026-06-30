Шарий: За терактом в Монако стоит Киев

Tекст: Мария Иванова

Взрыв произошел накануне около 21.00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

Предполагается, что трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство. Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и подросток, написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Два члена украинской семьи находятся в тяжелом состоянии, а несовершеннолетний – в состоянии средней степени тяжести

Как заявил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман, «это, вероятно, террористический акт».

В следующем сообщении Шарий отметил: «Ну вот уже начали писать о Ермолаеве. У его сына сильные кол-центры по РФ. Вот тебе и Монако…»

Позднее блогер подчеркнул: «Теракт, конечно, киевский. У него (Ермолаева) на Украине рейдерили бизнес».

Шарий добавил, что «кол-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак.

Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть «бизнесов» Ермолаева перенесли ближе к морю.

Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог – введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок».

«Какое сложное дело. Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?» – задался вопросом украинский блогер.

Он также подытожил, что «после подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой.

Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно».

«Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран», – пишет Шарий.

И, наконец, он прогнозирует, что киевские власти попытаются отвлечь внимание от произошедшего, изобразив из себя жертву «очередных российских ударов»: «Налет, который должен будет перебить очередной скандал, который может утопить Зеленского».

Напомним, накануне в Монако прогремел взрыв, при котором пострадал украинский олигарх.

Как сообщала газета Monaco-Matin, пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья.