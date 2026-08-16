Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве
Первый за 1,5 года самолет из Дамаска приземлился в Москве
В столичном аэропорту Шереметьево впервые за 1,5 года совершил посадку лайнер авиакомпании Syrian Airlines, прибывший из сирийской столицы Дамаска.
Борт Syrian Airlines. приземлился в Москве рано утром, передает ТАСС.
«Самолет прибыл в 06.44 мск», – сообщили в аэропорту.
Пассажирам предстоит пройти стандартные послеполетные процедуры и получить багаж в терминале С. Примерно через час воздушное судно отправится в обратный рейс.
По данным источника в ближневосточных авиадиспетчерских службах, маршрут лайнера пролегал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой с 16 августа.Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии
выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии
обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия
подписали меморандум о будущем российских военных баз.