Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Ученые сообщили о планах предсказать климат по раскопкам древнего Танаиса
Ученые собрались предсказать климат по раскопкам Танаиса
Исследование руин древнейшего города Северного Причерноморья позволит археологам составить модели изменения климата на юге России, сообщила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Ирина Толочко.
Античный город Танаис существовал с III века до нашей эры по V век нашей эры вблизи современного Ростова-на-Дону, передает ТАСС.
«В I и II веках нашей эры увлажнение климата способствовало расцвету поселения Нижнего Дона, а в V веке одной из причин прекращения существования Танаиса могло стать осолонение Таганрогского залива. Это подтверждает, что природные циклы повторяются, и изучение прошлого помогает прогнозировать будущее», – отметила Толочко.
Специалист пояснила, что засуха в регионе в 2024 и 2025 годах, как и осолонение Азовского моря, носят временный характер и не выходит за рамки естественных процессов. По ее словам, климат Дона в античности тоже был нестабильным: засушливые периоды сменялись полноводными.
Древний город Танаис обладал статусом главного экономического центра Приазовья. Уникальный археологический памятник с 2009 года включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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