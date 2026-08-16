Ученые сообщили о планах предсказать климат по раскопкам древнего Танаиса

Ученые собрались предсказать климат по раскопкам Танаиса

Tекст: Катерина Туманова

Античный город Танаис существовал с III века до нашей эры по V век нашей эры вблизи современного Ростова-на-Дону, передает ТАСС.

«В I и II веках нашей эры увлажнение климата способствовало расцвету поселения Нижнего Дона, а в V веке одной из причин прекращения существования Танаиса могло стать осолонение Таганрогского залива. Это подтверждает, что природные циклы повторяются, и изучение прошлого помогает прогнозировать будущее», – отметила Толочко.

Специалист пояснила, что засуха в регионе в 2024 и 2025 годах, как и осолонение Азовского моря, носят временный характер и не выходит за рамки естественных процессов. По ее словам, климат Дона в античности тоже был нестабильным: засушливые периоды сменялись полноводными.

Древний город Танаис обладал статусом главного экономического центра Приазовья. Уникальный археологический памятник с 2009 года включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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