Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Климатолог из США Хэйхо заявила о сдвиге планеты к опасным волнам тепла
Аномальные температурные рекорды этого лета свидетельствуют о глобальном изменении климата, которое несет серьезную угрозу для всего человечества, заявила профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.
«В США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла – длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше», – заявила эксперт РИА «Новости».
Специалист добавила, что высокие температуры больше нельзя воспринимать как обычное сезонное явление.
По ее словам, людям необходимо серьезно относиться к возникающим климатическим рискам ради защиты своих семей и местных сообществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Кристина Даль прогнозировала резкий рост смертности в США из-за аномальной жары.
В начале июля Национальная метеорологическая служба США ожидала повышение температуры в Вашингтоне до 45 градусов по Цельсию. Масштабная погодная аномалия подвергла опасности более 100 млн американцев.