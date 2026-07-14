Ученый Силаев предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пользователям нейросетей не рекомендуется загружать личные данные и фотографии документов, поскольку проконтролировать их дальнейшее использование невозможно, пояснил Силаев «Ленте.ру».

Важно соблюдать принцип минимальной достаточности при работе с ИИ.

«После загрузки пользователь уже не может полностью контролировать, где именно будет храниться эта информация, как долго она сохранится и каким образом может использоваться в дальнейшем. При работе с нейросетями стоит придерживаться принципа минимальной достаточности: передавать сервису только те данные, которые действительно нужны для выполнения задачи», – отметил эксперт.

По словам специалиста, категорически нельзя отправлять в нейросети снимки паспортов, банковских карт, страховых полисов и билетов с QR-кодами.

Также следует избегать загрузки сведений об адресе проживания, дате рождения и номерах телефонов. Финансовые и юридические документы требуют предварительной очистки перед передачей искусственному интеллекту.

Особую осторожность необходимо проявлять с медицинскими документами и рабочими материалами. Внутренняя переписка, клиентские базы и исходный код не должны попадать в общедоступные нейросети. Если загрузка документа неизбежна, эксперт советует удалить все чувствительные данные, включая фамилии, реквизиты и подписи, чтобы минимизировать риски утечки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел перечисляло недопустимые для публикации в интернете личные данные граждан.

Также в МВД отмечали, что что аферисты начали похищать средства граждан под видом выгодных инвестиций в ИИ.

Ведомство фиксировало использование подобных технологий для масштабирования массовых фишинговых атак.