Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.3 комментария
У Кости Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам
Операции по банковскому счету боксера Кости Цзю в ПАО «Сбербанк» были приостановлены, сообщает URA.RU. Причиной блокировки стало наличие задолженности по единому налоговому счету, которая составила 453 141 рубль.
Решение принято в соответствии с налоговым кодексом РФ для обеспечения взыскания налога, сборов, пеней или штрафа.
Ранее спортсмен уже сталкивался с финансовыми трудностями. В 2014 году Цзю был внесен в базу должников с суммой долга около 259 тыс. рублей. Тогда члены его семьи предполагали, что могли не знать о задолженности, и не исключалась вероятность ошибки или мошенничества с данными.
В 2020 году против одной из компаний, связанных с Цзю, подавался иск о банкротстве, но процесс развития не получил.
В настоящее время Константин Цзю работает в России, активно развивает спортивные проекты в Москве, Свердловской области и родном Серове.
После завершения карьеры он создал Академию бокса, открыл школы и фитнес-клубы, участвует в бизнесе, инвестирует в ресторанную сферу, занимается производством продуктов и одежды, а также продолжает тренерскую и медийную деятельность.
Цзю часто посещает Австралию, где живет его семья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Константин Цзю выступил в поддержку Ларисы Долиной, которую критиковали в соцсетях из-за споров по недвижимости.